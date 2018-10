Ciudadanos pone en manos de la Fiscalía el apaño judicial de Acemsa con ACC para pagarle

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, ha anunciado este miércoles que una vez vencido el plazo de "un mes" que dio a Acemsa para aclarar por qué siguió ACC prestando el servicio de mantenimiento de redes de saneamiento y por qué pactó la Administración, el Gobierno de Vivas, su derrota judicial ante esa empresa para que cobrase lo que reclamaba (1,6 millones por 160.000 euros en costas, intereses, minutas...) ha puesto el caso en manos de la Fiscalía, concretamente en junio.

"El Gobierno no quiso hacer un reconocimiento extrajudicial por Ciudadanos e hizo uno judicial pactado que nos pareció del todo irregular y avisamos de que lo llevaríamos a Fiscalía sin amenazar ni presumir de lo que luego no hacemos pero como no se nos ha explicado quién mandó seguir prestando servicios y por qué trasladamos la documentación al Ministerio Público, que tiene esa documentación para determinar si en ese comportamiento hay o no delito", ha enumerado.

"Una de las cosas que más nos llamaron la atención al llegar a este mundo fueron los reconocimientos extrajudiciales de deudas, con los que en el Ayuntamiento se repartían cientos de miles e incluso millones de euros", ha recordado. Varga se ha extendido en desmenuzar que un reconocimiento extrajudicial se da "cuando se hace una obra o se presta un servicio sin contrato, si autorizaciones, sin ningún papel de por medio, muchas veces sin tener siquiera dinero, la única forma de pagarlo era a través de esa vía, esa era la costumbre".

"Si uno tenía un amigo en el Gobierno se quedaba con todos los servicios y obras, si era colega del jefe de Negociado simplemente, porque bastaba con que te pidiesen una obra o servicio para generar el derecho a cobrar", ha lamentado.

El diputado ha subrayado que se trata de un procedimiento legal pero "excepcional" que Vivas había convertido casi en "ordinario", por lo que Ciudadanos "se plantó" y anunció que "el siguiente iría al Juzgado". "Algo de razón tendríamos cuando, con un solo diputado, conseguimos lo que toda la oposición no había conseguido antes: el Gobierno no ha tramitado ni uno más y algunos se empeñan en hacernos creer que todo lo que sea llegar a un acuerdo entre cuatro es papeleo y burocracia y que la única forma de hacer las cosas es mal, fuera de los cauces, y ahí no van a contar con Ciudadanos", ha referido.

Los de Karima Aomar estiman que "se pueden hacer reconocimiento extrajudiciales" excepcionalmente y creen que si el Ejecutivo del PP no recurre a ellos cuando puede es porque "exigen dos condiciones para pagar: dar explicación de por qué se hizo de esa manera y señalar al responsable". "Eso es lo que ha ocurrido en Acemsa: los servivcios no se prestaron con contrato y no son capaces de explicar por qué se hizo así y quién fue el responsable, no es responsabilidad de Ciudadanos", ha apostillado.