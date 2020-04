Condenado a pagar 360 euros por publicar en Facebook un bulo sobre el coronavirus en la prisión

El Juzgado número 4 de Ceuta ha condenado por conformidad a un ceutí al pago de 360 euros (a razón de 3 diarios durante cuatro meses) como autor criminalmente responsable de un delito de injurias previsto y penado en los artículos 208, 209 y 215 del Código Penal por divulgar en Facebook el pasado 6 de abril, en pleno Estado de Alarma y "con intención de perjudicar la reputación de Instituciones Penitenciarias y en especial de los funcionarios que cumplen sus funciones en el Centro Penitenciario de Ceuta" un bulo "a sabiendas de su falsedad".

El condenado publicó: "Señores me están yamando gente de la prisión de Ceuta diciéndome k no hay medico y muchos están con fiebre y nadie les hace caso”, “señores o los vuelco a decir y no tengo su mentir esty hablando con algunos internor k están muy mal y hablo del modul7 no de otro módulo del modulo7 se k hay gente k tiene familias en otros modulo yo hablo del modulo7 y no kiero dar nombre de lo internos k están mal x sus seguridades”.

El veredicto se ha dictado con la conformidad del acusado "y sin que concurra circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal". El individuo hará frente también a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago en los términos del artículo 53 del Código Penal y, en todo caso, al abono de las costas procesales.

La delegada del Gobierno ordenó a las Fuerzas de Seguridad que priorizasen la persecución de la difusión de bulos y noticias falsas por todo tipo de canales, sobre todo Facebook y Whatsapp, tras la declaración del Estado de Alarma.