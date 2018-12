Denunciado por intentar engañar a la Policía Local sobre su identidad cuando iba a ser sancionado

La Policía Local ha denunciado a 77 ciudadanos durante la primera semana de diciembre por consumo o tenencia de drogas tóxicas y/o estupefacientes en el marco de sus operativs con dispositivos especiales de vigilancia y control preventivo para evitarlo. Otro ha sido encartado "por portar navajas u objetos punzantes y cortantes".

Una persona ha sido denunciada "por aportar datos falsos a los agentes cuando iba a ser identificado para una propuesta de sanción administrativa", otra por faltar al respeto a un agente y dos "por desobediencia o resistencia a un funcionario en el ejercicio de sus funciones".

Se han practicado siete diligencias cn el Cuerpo Nacional de Policía "por presuntos delitos" destacando "una por hurto, dos por delitos contra la seguridad vial, dos por incumplimiento de la Ley de Extranjería por entrada ilegal en España, una por reyertas con agresiones y otra por robo con fuerza en las cosas".

Dentro del trabajo realizado por otras unidades se han comprobado 151 empadronamientos en la ciudad, procediendo al inicio del expediente de baja de 42 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente. Se han decomisado 461 kilos de frutas y verduras y 19 de pescados y moluscos que se entregaron en el Centro Benéfico Cruz Blanca.

Cuatro ciudadanos han sido denunciados en base a la Ordenanza de Disciplina urbanística "por realizar obras sin la correspondiente licencia" y uno "por carecer de permiso para la ocupación de la vía pública al incumplir la Ordenanza Municipal reguladora de Dominio Público". Finalmente se ha denunciado a once personas por no haber concertado el Seguro Obligatorio de vehículos a motor y a 27 por no haber presentado en el plazo establecido la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).