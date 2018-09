Seis denunciados por hacer 'botellón' y 18 por exceso de velocidad en una semana

La Policía Local ha denunciado a seis personas por hacer 'botellón' en la vía pública durante los últimos días, según el balance de sus actividades más sobresalientes que ha hecho público este viernes el Cuerpo, cuyos efectivos también han denunciado a 55 ciudadanos por consumo o tenencia de drogas tóxicas y/o estupefacientes.

Dos han sido encartados por desobediencia a las indicaciones de un agente, tres por portar armas u objetos punzantes o peligrosos, uno por negativa a identificarse y otro por faltar al respeto a un policía en el ejercicio de sus funciones.

Se practicaron 10 diligencias ante el Cuerpo Nacional de Policía (una por sustracción de vehículo, cinco detenciones por incumplimiento de la Ley de Extranjería y un delito contra la Seguridad Vial entre las más destacadas).

Dentro del trabajo realizado por otras unidades, se han comprobado 152 empadronamientos y se han iniciado los expedientes de baja de 46 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente.

En distintas vías de la ciudad se realizaron 467 mediciones de velocidad con el cinemómetro-radar, proponiendo sanción a 18 ciudadanos por rebasar los límites establecidos.

Treint y nueve ciudadanos fueron denunciados por infracción a la Ordenanza Municipal de Venta fuera de Establecimiento Comercial Permanente, venta ambulante, decomisando 395 piezas de productos textiles, 50 de productos envasados y 210 kilogramos de frutas y verduras que se entregaron en el Centro Benéfico Cruz Blanca. También se decomisaron 65 de pescados y moluscos que tras su inspección por el Servicio Veterinario de la ciudad destruidos por no ser aptos para el consumo.

Dos personas han sido denunciadas por tirar la basura fuera de horario (de 21.00 a medianoche en verano) y otras tantas por miccionar en la vía pública. Uno por incumplimiento de la Ordenanzas de Ruidos y Vibraciones al superar los niveles establecidos y otro por despiezar un vehículo en la vía pública.

Contra un taxista se ha actuado "por no mantener el vehículo en estado idóneo para prestar el Servicio Público según establece la Ordenanza que lo regula"; sobre seis por no haber concertado el Seguro Obligatorio de vehículos a motor; y contra otra media docena por no haber pasado en el plazo establecido la Inspección Técnica de Vehículos.