Detenido por gastar 31.000 euros en comercios de Ceuta con la tarjeta de un discapacitado

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo "con numerosos antecedentes" como presunto autor de la estafa sufrida por una persona con discapacidad psíquica que denunció en la Jefatura Superior que su banco le había informado de varios cargos "sospechosos" en su cuenta.

Los investigadores comprobaron que se había hecho uso de la tarjeta bancaria del denunciante para "numerosas compras" en distintos establecimientos de Ceuta, así como para efectuar reintegros en cajeros hasta superar, en total, los 31.000 euros en un mes.

Gracias a la visualización de las imágenes de seguridad de diversos establecimientos se identificó al arrestado, que fue atrapado a primera hora de la mañana del miércoles de la semana pasada en la avenida de la Marina Española y ya ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa.

La Policía no descarta la posibilidad de practicar más detenciones y "como norma general" recomienda "para mejorar la seguridad de los mayores y de personas que tengan alguna discapacidad" que "no abran a desconocidos cuando se encuentren solos en casa, no hagan ostentación de joyas u objetos de valor y no faciliten datos personales o bancarios por teléfono", así como que "tengan cuidado con las claves de tarjetas, de acceso al banco por internet y del correo electrónico".