La familia de Brahim celebra su inocencia y carga contra la Plataforma Feminista en defensa de los hombres

Una treintena de personas se han concentrado en la noche de este martes en la plaza de los Reyes para reivindicar la inocencia de Brahim, el agente de la Guardia Civil Brahim A. L. que se suicidó en junio tras una discusión con su ex pareja que resultó herida y cuyo caso se trató inicialmente como violencia de género, de lo que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta lo ha exculpado recientemente.

Sus familiares y amigos, encabezados por su portavoz, Mónica Tenorio, han exigido disculpas tanto a la plataforma Feminista, que condenó el suceso como violencia machista “sin contrastar”, como a los medios de comunicación por tratar la noticia como un asesinato machista. “Brahim, nada más fallecer, tuvo un juicio paralelo, un juicio social y cruel, sin escrúpulos, un juicio en el que no se respetó la presunción de inocencia, un juicio en el que estando el cuerpo de Brahim aún caliente, se le condeno, se le tacho de maltratador, de violento, mancillaron su nombre. ha leído la portavoz.

Contra el feminismo

La portavoz se ha dirigido directamente a la Plataforma Feminista para pedir disculpas por haber “metido la pata”: “Lo que han hecho es callar la verdad y no reconocer que se equivocaron y se dejaron llevar por su impulso de todos los hombres son maltratadores. En la declaración a los medios respecto al levantamiento del sumario indican que no tiene nada que valorar y en cambio sí tuvieron valoración y valentía de tacharle como maltratador”, señalan, ”eso es cobardía, el no ser capaces de asumir su error y rectificar. Perdón públicamente por su error, no pasa nada somos humanos y como tal nos equivocamos, pedir perdón lo cuesta, honra. Ya les adelanto que los familiares y amigos de Brahim les perdonaremos”.

Tenorio ha reivindicado también su papel en esta historia, recordando que fue ella quien empezó la defensa de su inocencia en redes sociales. "Salí en su defensa, a decirles a todos que se equivocaban, que él no era un maltratador, que él era la víctima. (...) Lo bueno de esto es que se ganó el apoyo incondicional de muchas personas, por no decir de miles de personas, que aprueban esta causa y gane una gran familia, los hermanos de Brahim, que se han convertido en los míos propios".

En defensa de los hombres

En su declaración, la portavoz ha extendido su defensa de la inocencia de Brahim a la de los hombres en general: “Los hombres también son maltratados, amenazados, vejados e insultados y sí, señores, asesinados por sus parejas”. Para los familiares y amigos de Brahim “la violencia no tiene género” y aunque “parece que al mundo le cuesta creerlo, el hombre también es víctima de malos tratos”.

Apoyo de Vox

Varios representantes y diputados de Vox sí se han acercado a la concentración para arropar su reivindicación y su discurso contra el feminismo, tras desmarcarse 24 horas antes de los actos del Día internacional para la Eliminación de las Mujeres.

La concentración ha tenido lugar en el mismo lugar donde hace seis meses se reunieron para clamar por la inocencia de Brahim, del que las primeras informaciones policiales señalaban como probable autor de lo que parecía un delito de violencia de género, del que ha quedado absuelto. El Juzgado número 4 descartó que se tratase de un caso de intento de asesinato, pese a que ese fue el enfoque inicial de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación y señaló en primera instancia que el fallecido realizó “cuatro” disparos en las piernas. Por contra, desde INGESA se aludió a dos disparos de bala “uno en cada pierna” con orificio de entrada y de salida.

En cambio, la juez concluyó que tras una “exhaustiva investigación” practicada por parte de la Policía Científica se ha concluido que “hubo un único disparo por parte de Brahim, disparo que utilizó para suicidarse”, y que “las pruebas, más que evidentes, demuestran que ese único disparo [en la cabeza] lesionó, una vez se había disparado Brahim, a la denunciante, con el infortunio de causarle lesiones en ambas piernas”.