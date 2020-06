La acusación particular pide 24 años de prisión para López en el 'caso Emvicesa' por 7 delitos

Una de las acusaciones particulares personadas en el 'caso Emvicesa' en defensa de los intereses de personas que aparecieron en la 'lista fantasma' de las 317 VPO de Loma Colmenar ha presentado la primera calificación para el juicio oral. En ella pide un total de 24 años de cárcel para Antonio López por siete delitos: continuados de malversación de caudal público (5), falsedad documental (5), prevaricación, cohecho (5), blanqueo de capitales (5) y tráfico de influencias y de organización criminal (4).

En cuanto a la responsabilidad civil, propone que los acusados tengan que indemnizar solidariamente a los perjudicados con 10 millones de euros.

Según su escrito, el "cabecilla de la organización criminal y máximo responsable", entregó con la complicidad de los 'captadores' a cambio de pagos previos "que se haya podido acreditar" viviendas de la promoción de 170 VPO de Loma Colmenar "y lo intentó respecto de la de las 317, algo que quedó frustrado por su cese", a personas que pagaban "por necesidad o puro interés económico".

"Cuando los captadores tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios: los colaba en la lista de adjudicatarios o bien entregaba documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a la vivienda (los 'compromisos')", relata esta acusación como "hechos".

Además de penas de cárcel se solicita para López una pléyade de condenas de multas económicas por cientos de miles de euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público. Para tres de sus 'captadores' (otros dos están en busca y captura) se piden nueve años de cárcel por presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

Trabajadores de Emvicesa y políticos

Esta acusación considera que "especial relevancia" tenían en esa red los cinco trabajadores de Emvicesa investigados, que habrían "actuado a las órdenes irregulares del cabecilla de la trama a sabiendas de que las directrices que tomaban y la selección de beneficiarios de las viviendas que éste hacía ni eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por la Comisión Local de la Vivienda, y lejos de negarse a cumplir dichas ordenes, las acataban a sabiendas de su injusticia, bien porque se beneficiaban de sus decisiones o bien por otros motivos que han quedado ocultos". Para cada uno solicita 10 años de prisión por delitos de falsedad y malversación. A una se añade tráfico de influencias, sin pena de cárcel.

Contra el que fuera gerente del PP, Jesús María González, estima que "procede proceder por un delito de tráfico de influencias [sin pena de cárcel], dado que utilizaba su relación con el partido político para conseguir de López una vivienda de protección oficial dado que era conocedor de que entregaba las casas a cambio de dinero o fuera de todo proceso legal".

Diez años de cárcel solicita por presunta falsedad (5), malversación (5) y prevaricación para la ex consejera de Fomento, Susana Román, que fue quien con su denuncia de la 'lista fantasma' abrió las diligencias que han llegado hasta aquí . A los otros miembros de la Comisión Local procesados, Rabea Mohamed y Mohamed Ali, se les achaca tráfico de influencias, prevaricación y malversación (5, a pesar de que la Audiencia Provincial ha cuestionado su comisión) y se reclaman cinco años de prisión para cada uno.

De acuerdo con esta acusación, ese órgano de la Administración autonómica "no realizó proceso reglado en la promoción de las 170 ni en la promoción de la conocida 'lista fantasma', no fijó criterios de selección en ambas y no aprobó ninguna lista de adjudicatarios en la primera". A la ex consejera y Ali se suma que formaron parte de la Comisión cuando esta "entregó inmuebles a varios familiares suyos".