La frontera al revés

Una veintena de ciudadanos marroquíes, cálculos aproximados de la Guardia Civil, han logrado volver a su país, casi todos a nado, desde que comenzara la pandemia. En ese tiempo, la Guardia Civil ha parado otros tantos intentos de salir de Ceuta por lugares que no son los legalmente habilitados y que ahora, con el decreto de estado de alarma a ambos lados de la frontera, el único que existe, el paso fronterizo del Tarajal, está cerrado a cal y canto desde el 13 de marzo.

Tras un mes sin apenas intentos, este viernes se registró la ‘fuga’ de al menos cuatro personas, una de ellas a la carrera por la playa del Tarajal, logrando sortear los dos espigones. No son ni mucho menos los primeros en estos casi tres meses, pero no deja de sorprender ver la frontera vuelta del revés. Quienes intentan cruzar a nado o a la carrera no lo hacen ya para entrar en Ceuta sino para escapar. Lo nunca visto.

De hecho, en lo que va de año, el Ministerio del Interior ha registrado una caída de las entradas irregulares en Ceuta por vía terrestre del 61 por ciento (-265 en cifras absolutas) y un descenso del 79 por ciento en las entradas por mar, pasando de 217 en 2019 a un total acumulado hasta ahora de 45, y la cuarta parte de pateras. A nivel nacional, las entradas en territorio español en patera descendieron un 22,9 por ciento

Por otro lado, según datos recabados por EFE de fuentes del ministerio marroquí del Interior, los servicios de seguridad marroquíes han abortado 10.311 intentos de inmigración clandestina hacia España entre enero y abril pasados en todas las rutas con España, incluida Ceuta. Esos 10.311 intentos abortados en cuatro meses de este año contrastan con las 73.973 tentativas desbaratadas por Marruecos en todo e2019 y las 89.000 de 2018. De los cerca de 10.000 inmigrantes interceptados, una gran mayoría (más de 8.000) son subsaharianos, y el resto de nacionalidad marroquí. Según estas mismas fuentes, entre marzo y junio solo se ha detectado un intento de inmigración mediante el fraude documental en las fronteras -que han sido abiertas para operaciones especiales de repatriación-, frente a los 630 intentos detectados en el mismo periodo de 2019.