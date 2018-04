El Gobierno de Ceuta , “desbordado”, cree que la UE debe tomar cartas en el asunto de los MENA

Una tragedia que el Gobierno enmarca en la presión migratoria que sufre la ciudad Autónoma y que, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, ha desbordado la capacidad de Ceuta y que trasciende al resto del país y de Europa, por lo que, apunta el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, “la Unión Europea debe tomar cartas en el asunto”.

“Solos no podemos asumir esta responsabilidad”, se quejaba el portavoz de Gobierno, recordando que la ciudad autónoma tiene frontera con Marruecos, “esto no es Mónaco, ya nos gustaría tener frontera con Francia”. Una frontera, además, en la que existe un paso sin apenas control, Tarajal II, y un paso fronterizo en el que se contempla la excepción al acuerdo de Schengen que permite a los tetuaníes cruzar la frontera sin necesidad de visado, lo que aumenta la permeabilidad de la frontera.

Para el Gobierno de Ceuta, el problema que suponen los MENA es sobre todo una cuestión de seguridad y recuerda que al igual que los menores tiene unos derechos a proteger, “los ciudadanos de Ceuta tienen derecho a sentirse seguros” y recuerda que las garantías legales protegen a los MENA e impiden una solución policial.

Una solución policía que, admite Hachuel, no sería tampoc la panacea. “Estos chavales salen corriendo cuando vcen un uniforme de Policía” por lo que la Ciudad trabaja en un convenio con una organización no gubernamental para trabajar sobre el terreno con los chavales. Una iniciativas que correrá en paralelo a la creación de una unidad policial específicamente dedicada a los menores extranjeros no acompañados y que contará con