La jueza de Menores archiva la denuncia del ex docente investigado contra el alumno por acusación falsa

La titular del Juzgado de Menores de Ceuta ha sobreseído la denuncia interpuesta por el ex profesor del Colegio San Agustín investigado por supuestos delitos de corrupción de menores, abuso y agresión sexual a menores de 16 años, inducción a la prostitución de menores, elaboración de pornografía infantil y 'sexting' contra el menor cuya familia puso en conocimiento de la Guardia Civil hace dos años un presunto comportamiento impropio que dio inicio al proceso abierto.

El 25 de enero de 2018, la instructora de la causa principal dictó una orden de alejamiento entre el ex docente y el menor de 100 metros que la Audiencia redujo posteriormente a 50. La familia del joven alertó a la Justicia de una vulneración de dicha prohibición que, con madres de estudiantes del colegio en el que trabajaba como testigos a favor del ex docente, fue archivada al no encontrarse “evidencia seria y concluyente” de que su encuentro en una galería de la ciudad fuese voluntario.

La representación letrada del docente planteó una denuncia en septiembre por acusación o denuncia falsa asegurando que “en el momento de interponer la suya, el menor sabía que los extremos que estaba relatando eran falsos, pese a lo que decidió ponerla y seguir adelante hasta sus últimas consecuencias”.

La jueza le ha dado carpetazo a propuesta de la Fiscalía en base a un informe técnico que recomendó “la no continuación de la causa por entender suficiente, con la tramitación de este expediente, el reproche ya efectuado al menor, que no muestra una trayectoria delictiva, tiene un estilo de vida totalmente normalizado con adecuado apoyo y control familiar y muestra un adecuado aprovechamiento en el aprendizaje”.