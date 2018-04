La Justicia explora a quién correspondería la responsabilidad civil por los presuntos abusos en el 'Lope'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta está intentando determinar cuál era la relación laboral del acusado por presuntos abusos sexuales a menores tanto en su domicilio como en el CEIP Lope de Vega como trabajador de mantenimiento adscrito al Plan de Empleo para aclarar si una posible reclamación de responsabilidad civil debería dirigirse al centro escolar, al Ministerio de Educación o a la Ciudad Autónoma.

La jueza instructora de las diligencias abiertas mandó el pasado 6 de marzo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de J.A.G., el varón de 51 años detenido tres días antes por presuntos abusos sexuales a menores tras ser denunciado por unos vecinos como presunto autor de tocamientos a una niña que además estaba escolarizada en el CEIP Lope de Vega, en el que el reo trabajaba desde principios de curso en el marco del Plan de Empleo de la Ciudad Autónoma.

La magistrada ordenó su entrada en la cárcel por un presunto delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años. Por uno de los casos se enfrentaría a hasta doce años de cárcel y por cada uno de los otros nueve, a seis más, un total de 66.

Los agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la investigación recopilaron en base al testimonio de la primera niña denunciante “indicios” de que el individuo pudiese haber incurrido en comportamientos delictivos similares en el ámbito escolar, sospechas que han respaldado ya las declaraciones de otras nueve niñas con entre 6 y 10 años de edad.

Fuentes de CCOO de Ceuta han recordado que lleva “años” reclamando a la Administración General del Estado y a la local la necesidad de “esclarecer por escrito la dependencia laboral de los trabajadores del Plan de Empleo con respecto a los equipos directivos de los centros, al Ministerio de Educación (MECyD) y a la Ciudad Autónoma”.

Por otro lado, fuentes judiciales han dejado claro que en la causa hasta ahora no se ha detectado “ninguna denuncia falsa” por el supuesto caso de abusos sexuales que, con diez posibles víctimas, pese a las versiones que apuntan en esa línea. “En algunos casos las menores no han dicho nada pero no eso no conlleva que se pueda hablar de denuncia falsa”, han advertido.