Mano dura contra los irresponsables: 107 multas en un solo día por no llevar mascarilla como se debe

Las Fuerzas de Seguridad han recuperado la mano dura contra los "irresponsables" que no atienden las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad y que, por el repunte de los casos positivos de los últimos días, han llevado este fin de semana a cerrar al baño o para tomar el sol las playas. Según la Delegación del Gobierno, que instó a los policías y guardias a hacer valer las exigencias sanitarias, solo durante este viernes se impusieron 107 denuncias "por no utilizar la mascarilla en las situaciones y espacios donde es obligatoria y por no respetar las distancias de seguridad".

Cada uno de los propuestos para ser sancionados deberá hacer frente a multas económicas de 601 euros.

"El objetivo es no dar un paso atras y concienciar a los ciudadanos de la importancia de cumplir con las medidas sanitarias", han indicado desde el mando único, que ha advertido que "los agentes van a continuar a lo largo de este fin de semana con controles exhaustivos y mayor presencia en las calles".

Según las autoridades, "la colaboracion ciudadana es imprescindible y la vuestra, como medios de comunicación, vital para acabar con determinados comportamientos y denunciar situaciones intolerables e insolidarias".

El uso de mascarilla es obligatorio en España desde el pasado 21 de mayo por las personas mayores de seis años en todos los espacios públicos cerrados y, si no se puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros, también en los espacios abiertos.

En la fase 2 se han ampliado los horarios para pasear o hacer deporte. Se puede realizar ambos a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para mayores y personas vulnerables (de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas).

Los grupos permitidos han pasado de 10 a 15 personas ya sea en domicilios, en los bares y restaurantes, o en zonas abiertas.

En la hostelería ya se puede consumir dentro de los locales de los bares y restaurantes, pero respetando un aforo máximo del 40%. Todavía no se puede tapear o tomar cañas en las barras porque es obligatorio estar sentando en una o varias mesas y éstas tienen que asegurar una distancia de dos metros entre los clientes de otras.