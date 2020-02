MDyC pide explicaciones por el hackeo a Acemsa que la tiene bloqueada desde hace mes y medio

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido a la dirección de la empresa municipal ACEMSA explicaciones sobre el ataque informático recibido el pasado 13 de diciembre y del que todavía, transcurridos mes y medio, no se ha recuperado. Según se señalaba desde la gerencia, recuerdan desde MDyC, que en una semana estaría en funcionamiento normal pero no es así. “Se desconocen cuáles son las repercusiones que tendrán sobre sus recibos, ni siquiera qué es lo que está sucediendo, mostrando la falta de transparencia de la gerencia de la sociedad, que ni es capaz de informar al Consejo de Administración de la empresa las medidas tomadas para solventar el grave problema".

Para el MDyC la paralización en la que se encuentran las herramientas informáticas de la empresa del agua provoca una gran incertidumbre en la clientela, “puesto que no se han pasado al cobro los recibos de los dos últimos meses, desconociendo si es debido a que los denominados contadores inteligentes no han remitido la información a la empresa o no se ha podido enviar las facturas por problemas en el área que se encarga de las mismas”.

Así mismo al MDyC ha llegado la preocupación de los abonados al desconocer cuándo se va a realizar el envío y cobro de estas facturas, al igual que desearían conocer si los contadores no están en funcionamiento, cómo van a realizar la medición del consumo. Igualmente el MDyC se muestra preocupado por el efecto que pueda provocar en la tesorería de la empresa y del Ayuntamiento esta la falta de cobro durante dos meses de la facturación de ACEMSA, al estar incluidos en la facturas el recibo único del ciclo del agua, gran parte del importe son las distintas tasas relacionadas con la gestión del agua.