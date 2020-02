El MDyC recurrirá el archivo sin practicar ninguna diligencia de la causa sobre los mensajes de Vox

El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha cerrado sin abrirla de verdad siquiera la causa judicial promovida por el MDyC y la Fiscalía por un posible delito de odio para, cuando menos, aclarar si los mensajes divulgados supuestamente procedentes de los dirigentes de Vox contra los "moros" y la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" fueron o no efectivamente proferidos por Juan Sergio Redondo o Francisco Javier Ruiz.

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fatima Hamed, ha anunciado este miércoles a primera hora de la mañana en rueda de prensa que su partido recurrirá ante la Audiencia Provincial una resolución que "respeta" pero que no comparte y que le parece especialmente "precipitada" y "sorprendente" sobre "una cuestión tan delicada que ha suscitado tantísima crispación a la que no se puede dar carpetazo sin haber instruido nada".

La diputada y letrada aprecia contradicciones en el auto de archivo cuando apunta que un delito penal de odio debe incluir una “provocación” a la violencia más allá de una mera "expresión de una idea" discriminación. También critica que no se haya valorado que los mensajes no salen de un grupo de “amigos del barrio” sino de dirigentes del partido “que influye y sostiene en determinadas cuestiones al Gobierno de la Ciudad”.

"Se manifiesta que las expresiones, al margen de ser de mal gusto, no tienen una llamada a la acción militar seria y no son un peligro para la paz social, pero hace horas hemos visto al secretario general de Vox con acciones que de pacíficas tienen poco: no estamos en absoluto de acuerdo con el auto, aunque lo respetamos, y vamos a recurrirlo", ha resumido.

Según el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com, "las frases recogidas en la denuncia de la Fiscalía no justifican reproche penal en la medida en que son expresiones aisladas; su conocimiento general no resulta de la publicación, sino de la interceptación posterior por un medio de comunicación local; y su divulgación va más allá de la pretensión del emisor aun cuando la difusión fue meramente local dentro del término de la ciudad es cierto que ha causado cierto impacto en la sociedad ceutí".

"Sin embargo", añade, "a pesar del mal gusto de las expresiones, deba quedar fuera de la tipicidad penal. Además, la llamada a la acción militar no es real, no es seria, en la medida en que la apelación se hace vagamente sin objetivo concreto dentro de un chat privado sin que conste un riesgo o peligro para la paz social por mucho que se fuerce una opinión en contra".

La localista se ha preguntado qué hubiera pasado si los mensajes hubiesen partido "de otros partidos" y en relación a otras comunidades de la ciudad. "No vamos a permitir que los hechos pasen sin ser investigados en relación a su autoría y veracidad antes de entrar a la tipificación como delito o no de la acción en sí, ya que ni el Islam ni los musulmanes pueden ser aquí un saco de boxeo con el que se enseñe cualquiera", ha advertido, "menos un grupo político que solo pretendería aumentar la crispación y trasladar el odio".

Hamed ha recordado que la Fiscalía también pedía en su escrito de denuncia que se tomase declaración a los presuntos autores de los mensajes y se analizasen sus teléfonos móviles con el fin de conocer "el origen de los mensajes y si las personas a las que se atribuyen han tenido o no alguna relación con ellos". "Faltan actuaciones indagatorias que permitan llegar a ninguna conclusión", ha subrayado la portavoz del Movimiento.