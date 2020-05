Ocho meses de cárcel y 720 euros de multa para un acogido en 'La Libertad' por atentado y lesiones

El titular del Juzgado de Instrucción de Guardia número uno de Ceuta ha condenado a 8 meses de prisión y a 4 meses de multa a razón de 6 euros diarios a uno de los adultos acogidos en el polideportivo 'La Libertad' por dos delitos de atentado y otro de lesiones leves con los que se ha conformado, por lo que se ha ahorrado un tercio de la pena que le hubiera correspondido en aplicación directa del Código Penal y, además, no deberán entrar en la cárcel.

El acusado fue denunciado el sábado por uno de los vigilantes de seguridad que trabajan en el albergue provisional después de que, a primera hora de la mañana, comenzase a amenazar a una de las voluntarias de Cruz Roja allí destinadas con expresiones como 'Eres una chivata, te voy a matar' en las que incidió posteriormente en presencia de dos vigilantes.

Los dos trabajadores alertaron a la Policía Local del suceso y del estado “agresivo” del condenado, pero los agentes no se lo llevaron alegando que no se había producido una agresión. Al volver al interior del pabellón, el individuo se encaró con uno de los vigilantes; le advirtió que “Ceuta es muy chica, esto no va a quedar así, te voy a matar”; y le propinó dos puñetazos que dieron paso a un intento de inmovilización en el que ambos cayeron al suelo y el vigilante se hizo daño en una rodilla (entre otras lesiones de pronóstico lev certificadas con parte médico).

En ese momento los policías locales acudieron a socorrer al vigilante y a inmovilizar al agresor, que reclamó apoyo del resto de albergados, que en parte “!comenzó a proferir diversas amenaza en árabe” sin intervenir físicamente.

El condenado ha sido señalado como uno de los “cabecillas” de los acogidos más conflictivos y protagonista de tres fugas del polideportivo “saltándose el confinamiento”.