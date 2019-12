Podemos denuncia el lanzamiento de huevos a su sede

Mohamed Yauad, secretario de comunicación de Unidas podemos en Ceuta denuncia el “ataque” con huevos a su sede en la plaza Rafael Gilbert. Al abrir este lunes la sede se han encontraron el reguero pringoso y las cáscaras a modo de casquillos delatores.

“Nos gustaría expresar nuestro rechazo hacia estas actitudes vandálicas ya que nos parece inaceptable que dentro de las discrepancias políticas nadie deba aguantar este tipo de situaciones”, lamentan en un comunicado. “Nos llaman y apodan “la extrema izquierda” pero siempre son aquellos con su intolerancia los que prodigan el odio a fuerzas políticas que defendemos a los colectivos vulnerables y parte de la sociedad más frágil, estos actos, no hacen más que demostrar quienes no están del lado de paz y de la democracia”, comparan.

Desde Unidas Podemos se comprometen a no dejarse amilanar por estos actos vandálicos. “Por desgracia no será la última acción vandálica contra nuestra organización, ya que no respetan la democracia, actuando así siempre, contra los que entendemos de verdad ese valor de lucha continua”, prometen. “Flaco favor hace a Ceuta quienes defienden sus ideas con agresiones”.