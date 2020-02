La Policía investiga el suceso con 'La Amargura', un "hecho aislado" sin responsables identificados aún

La Policía Nacional ha abierto una investigación para, en contacto con "todos" los agentes implicados en el suceso denunciado por la Hermandad de La Amargura , aclarar lo acontecido y "prevenir" que pueda repetirse.

Fuentes de la Jefatura Superior han explicado que el Cuerpo tuvo presencia en la zona "alrededor de las 00.00 horas" de este martes tras recibir "varias llamadas" al 091, aunque cuando llegaron al lugar de los hechos no presenciaron escenas de apedreamientos como las referidas por la Cofradía.

"Se trata de un hecho aislado sin precedentes que no se puede atribuir a menores extranjeros no acompañados porque no existe constancia de si había o no", ha querido dejar claro la Policía Nacional.

En la Jefatura no consta ninguna denuncia por lo acontecido.