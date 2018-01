La Policía Local denuncia a un ciudadano por conducción negligente con bici y da de baja del padrón a 22

No hay como echar un vistazo al balance de actividad de la Policía Local para obtener una buena foto de la ciudad. En el resumen semanal de actividad llama la atención la denuncia cursada contra un ciudadano por “conducción negligente con una bicicleta”. Este ciudadano del que no se dan más detalles en el parte remitido por la propia Policía no entra dentro del cupo de 2 detenidos por supuestos delitos contra la seguridad vial.

Con esas cifras podría parecer Ceuta una ciudad tranquila, pero también hay en la actividad de la Policía Local dos denuncias contra ciudadanos que portaban “armas u objetos peligrosos y cortantes”, otro más por desobediencia o resistencia a la autoridad, 3 por ocasionar desórdenes públicos y otros 2 por faltar al respeto a un agente de la autoridad y otro más por negarse a identificarse. Junto con diligencias, 5 en total, por reyertas en la vía pública.

Los agentes de la Policía Local giraron visita para comprobar el padrón a 59 personas y dieron de baja a 22 de ellas.

Y a pesar de la cantidad de basura ingente que se acumula tirada por todas partes sin civismo alguno, sólo cursaron 4 denuncias por infringir la Ordenanza Municipal de Limpieza.

Sí denunciaron a más de 30 personas en ambos casos por consumo de drogas y por venta ambulante de comida. Los agentes decomisaron en total 345 kilos de grutas y verduras, 330 productos envasados, 10 de bivalvos y 90 prendas de ropa. Todo entregado a Cruz Blanca