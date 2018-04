La Policía Local detecta un empadronamiento ilegal en una de cada tres inspecciones a viviendas

La Policía Local realizó durante el mes de marzo inspecciones en 991 viviendas susceptibles de acoger empadronamientos irregulares y en una de cada tres visitas se encontraron con que no residían todos quienes allí se habían empadronado. En total se dio inicio del expediente de baja en el padrón municipal de 267 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente.

Es solo una parte del balance de actuaciones de la Policía durante el mes de marzo que, además, llevó a cabo 9 detenciones tras diligencias realizadas en Cuerpo Nacional de Policía y 185 Ddenuncias e intervenciones relacionadas con el consumo-tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos.

Dentro de éste apartado se ha desarrollado un dispositivo de seguridad para tratar de erradicar el consumo de drogas en jóvenes, aumentando la presencia policial en las distintas barriadas, zonas conflictivas de la Ciudad, así como en los alrededores de zonas escolares. En las actuaciones llevadas a cabo, se han incautado además de sustancias estupefacientes ilegales, los utensilios utilizados para su consumo; se han elevado denuncias por causar desórdenes graves o alterar el orden en espacios o establecimiento públicos; 11 por falta de respeto o consideración a un Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones; una por desobediencia o resistencia a la autoridad y otra por causar desórdenes graves en la vía pública.

A pesar de las Campañas que se realizan a nivel nacional, llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico, se han realizado 85 controles de tráfico, y se han atendido un total de 95 accidentes en los que 2 ha sufrido heridas graves y 51 heridas leves y una víctima mortal.

Además, se han efectuado 266 denuncias por estacionar encima de la acera; 109 por estacionar en línea amarilla; 126 por estacionar en zonas reservadas (Vados minusválidos, reservados asociaciones…); 265 por no obedecer una señal de prohibición de estacionamiento; 99 por estacionar en Carga y Descarga; 93 por estacionar en paradas de BUS/TAXI; 66 por estacionar en pasos de peatones y zonas peatonales; 28 por uso de dispositivos de telefonía móvil en la conducción; 50 por no utilizar el cinturón de seguridad; 45 por estacionar en doble fila; 13 por conducir de modo temerario/negligente; así como 76 denuncias por no haber concertado el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para vehículos a motor y 57 por circular sin haber realizado la Inspección Técnica al Vehículo (ITV); 7 conductores carecían de permiso de conducir.

Dentro del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, 32 ciudadanos denunciados por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos destacando 9 por abandonar enseres y muebles; 3 por arrojar basuras en contenedores fuera de horario, 8 por verter basuras a la vía y 1 por no recoger los excrementos de su animal doméstico.