La Policía Local efectuó 609 denuncias en noviembre por estacional mal

La Policía Local efectuó durante noviembre casi 20 denuncias diarias por aparcar mal. Según el balance de la Jefatura, ese mes se realizaron 102 por estacionar encima de la acera; 68 por hacerlo en línea amarilla; y 100 por dejar el coche en zonas reservadas (vados de minusválidos, reservados de asociaciones…). Otras 156, por no obedecer una señal de prohibición de estacionamiento; 56 por estacionar en carga y descarga; 61 por estacionar en paradas de autobuses o taxis; 50 por aparcar en pasos de peatones y zonas peatonales; 49 por uso de dispositivos de telefonía móvil en la conducción; 26 por no utilizar el cinturón de seguridad; 16 por estacionar en doble fila; 14 por conducir de modo temerario/negligente; y 8 por no obedecer la señal del agente.

Dentro de las actuaciones realizadas siguiendo el plan de protección "con el fin de garantizar la seguridad en colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" se practicaron 21 detenciones tras diligencias practicadas en Cuerpo Nacional de Policía, entre ellas 7 presuntos delitos contra la Seguridad Vial; 11 por incumplimiento de la Ley de Extranjería por entrada ilegal a España, 2 por presunto delito contra la salud pública, 1 por presuntos delitos de Hurto, 2 contra la propiedad intelectual y 9 tras reyertas y agresiones.

Se comprobaron un total de 354 empadronamientos (con 96 ciudadanos de baja por incumplimiento de la normativa vigente) y se levantaron 292 denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo-tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos. Once ciudadanos fueron encartados por portar armas u objetos peligrosos, 7 por causar desórdenes graves o alterar el orden en espacios o establecimiento públicos, 10 por falta de respeto o consideración a un Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, 1 por desobediencia o resistencia a los Agentes de Autoridad y otro por facilitar datos falsos a los Agentes de Autoridad.

Hubo 205 servicios humanitarios, destacando 39 solicitudes de traslados a los servicios de urgencias del Hospital Universitario tanto de ciudadanos nacionales como de extranjeros. Se colaboró con otros Cuerpos en 69 ocasiones, destacando 50 requerimientos de Bomberos y 15 en materia de seguridad ciudadana con Cuerpo Nacional de Policía.

Se atendió un total de 87 accidentes de tráfico en los que 2 ciudadanos han sufrido heridas graves y 26 heridas leves, sin lamentar víctimas mortales. Además, se realilzaron 4 pruebas de alcoholemia positivas a conductores implicados en accidentes de circulación por superar las tasas establecidas, instruyendo diligencias en Cuerpo Nacional de Policía.

La Policía Local hizo en noviembre 74 controles de tráfico que dieron pie a 47 denuncias por no haber concertado el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para vehículos a motor y 79 por circular sin haber realizado la Inspección Técnica al Vehículo (ITV); 9 conductores carecían de permiso de conducir o licencia. Igualmente se realizaron un total de 2.286 mediciones del Cinenómetro- Radar en 32 controles efectuados con 44 denunciados por superar los límites de velocidad de la vía.

Dentro del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en el casco urbano y polígonos industriales, se extendieron 24 denuncias por ejercer la venta ambulante, se decomisaron, 533 kilos de frutas y verduras, que se entregaron en distintos centros benéficos y 145 piezas de pan.

Cuatro encartados por miccionar en la calle

Un total de 45 ciudadanos fueron denunciados por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos destacando 2 por abandonar enseres y muebles, 4 por miccionar en la vía pública, 12 por arrojar basuras en contenedores fuera de horario, 2 por tirar papeles a la vía pública y 23 por rebuscadores de basura.

También se denunció a 11 ciudadanos por incumplir la Ordenanza de Disciplina Urbanística al realizar obras sin la licencia pertinente y se atendieron 40 requerimientos en cumplimiento a la Ordenanza Reguladora del Ruido, Vibraciones y Contaminación Acústica, denunciando a 1 ciudadano por superar los límites establecidos.

Dentro de la Ordenanza de Transporte Urbano de Viajeros en Automóviles Ligeros - Auto-Taxi se denunció a 1 ciudadano por ejercer la actividad sin licencia. En el marco de la de Dominio Público se denunciaron a 2 ciudadanos por ocupación y cortes de vía sin la autorización de la autoridad competente. La Central de Comunicaciones atendió un total de 2.318 incidencias.

La Jefatura ha agradecido la colaboración ciudadana prestada y ha solicitado nuevamente de los vecinos "que cualquier información sobre nuevos puntos de consumo, venta de drogas, infracciones a las Ordenanzas Municipales etcétera, sea comunicada a la sala del 112 con la seguridad de que esas llamadas serán tratadas de forma confidencial".