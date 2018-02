Ratifican la condena a un policía por amenazar a una persona con "arrancarle la cabeza" en la frontera

La Audiencia Provincial ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por un policía nacional que fue condenado en primera instancia a un mes de multa a razón de 10 euros de cuota diaria como autor de un delito leve de amenazas a un ciudadano al que, en la frontera, impidió el paso a Ceuta y llegó a decir que iba a "arrancarle la cabeza" a primera hora de la tarde del 8 de abril del año pasado. Según la sentencia recurrida, al no atender el denunciante "los requerimientos legítimos del agente" se originó entre ambos una discusión "en cuyo decurso llegó el funcionario a acometerle verbalmente ocasionando un leve quebranto en su derecho al sosiego y tranquilidad personal".

Según la denuncia, cuando el hombre se disponía a cruzar el paso del Tarajal con su esposa marroquí el condenado "no les dejó pasar a pesar de tener ella un visado por haberse casado con él con insultos y amenazas", además de no facilitarle el número de placa y de empujar a la fémina, que estaba embarazada, acusación esta última que retiró de forma "loable" en el juicio oral asumiendo el varón que había sido otro funcionario policial.

El recurso se basó en que supuestamente "se había infringido el principio acusatorio" y su derecho a la presunción de inocencia "en tanto que se le había condenado fundándose en la declaración del denunciante, que no había sido persistente en su incriminación ni armónica y que contaba con la sola corroboración de su esposa". Además, entendía que se había errado a la hora de valorar las pruebas "dado que se había puesto de relieve que la declaración del denunciante estaba movida por un móvil espurio por perseguir a todas luces la condena de cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía sin importarle quien fuera y por haberse formulado una denuncia contra él una media hora antes por obstaculizar con un ciclomotor el paso de los restantes vehículos que pretendía acceder a España y ser irrespetuoso con él".

Para la Audiencia, sin embargo, "al margen de contar la versión del acusador con una testigo que mantuvo lo mismo que él, no puede calificarse su declaración de falta de persistencia" y alegar que "perseguía la condena de cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía [...] carece de todo sentido, no sólo por lo expuesto sobre cómo y por quién habría sido redactada [la denuncia], sino porque lo que precisamente se extrae es su intención de no mezclar lo realizado por unos y otros funcionarios".

El agente se librará, no obstante, de pagar las costas procesales porque la Audiencia estima que "tratar de eludir una sanción penal resulta de ordinario humanamente razonable siempre que no se superen determinados márgenes procesales, lo que no es el caso".