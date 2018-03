Un tercio de las enfermeras ha sufrido una agresión pero solo una de cada diez lo denuncia

En el último año, 51 trabajadores de la sanidad pública fueron víctimas de una agresión de un paciente, 163 en los últimos 5 años, y solo en Ceuta. Una de cada tres enfermeras o fisioterapeutas denunciaron una agresión, aunque solo el 11 por ciento presentó denuncia, “uno de los grandes problemas”, reconoce Elizabeth Muñoz, que apuesta por concienciar no solo a los ciudadanos de que nada justifica una agresión, sino también a los compañeros.

Las agresiones verbales no se denuncian, explica muñoz, además, presentarla supone perder tres o cuatro horas en Comisaría dejando desatendidos a los pacientes, para lo que desde SATSE proponen que el mediador policial propuesto por Ingesa facilite la presentación de la denuncia in situ o se habiliten vías y horarios asequibles para que el personal no tenga que abandonar su puesto de trabajo.

Muñoz reconoce además que los propios profesionales tienden a justificar la agresión, mostrando empatía por el estrés del agresor pero recuerda que los enfermeros y facultativos son también víctimas de los recortes que reducen el número de camas disponibles o alargan las listas de espera.