Tinoco, maestro investigado: "Puedo volver a dar clases, pero no me siento psicológicamente preparado"

"Traumática". Así describe este sábado Claudio Tinoco, el maestro en prácticas de Educación Infantil del CEIP Ciudad de Ceuta que el jueves a eso de las 10.30 horas, mientras participaba en el pasacalles de Carnaval de su centro, fue requerido por su director para que acudiese al gimnasio del colegio para "hablar" con la Policía, la experiencia que ha pasado durante los dos últimos días, que le ha dejado libre pero imputado (investigado) por un presunto delito de abusos sexuales sobre al menos una alumna de 4 años.

"Eres súper feliz, acabas de aprobar las oposiciones, estás a un mes de ser funcionario de carrera, y de repente tu vida cambia completamente... Te limitas a hacer tu trabajo de la mejor manera que sabes y de repente te dicen que estás acusado de abusos sexuales a menores, que entregues tu teléfono móvil, que acompañes a los agentes a tu domicilio para un registro ...", recuerda el docente.

Tinoco creyó en un primer momento, cuando su director le instó a regresar al colegio, que "sería algo relacionado con el caso de mi compañero José Rojas [detenido el 21 de febrero y en prisión provisional sin fianza desde el pasado lunes], con el que compartí centro en el IES Abyla hace unos cinco años". Aunque él los equipara en la conversación, sus procesos tienen enormes diferencias, la más explícita y pública, la primera respuesta judicial a las diligencias: libertad con cargos y reclusión incondicional (con separación administrativa del servicio).

En su caso la sopresa, el estallido del volcán, se produjo cuando supo que no era un tema colateral, que había sido acusado con "con una denuncia calcada", la describe. "No tengo ningún reproche que hacer a los policías porque fueron muy amables conmigo y se limitaron a aplicar unos protocolos que en algunos momentos te obligan a ir esposado para ciertos traslados, a pasar por un calabozo de tres metros de largo por dos de ancho.... Ellos no tienen la culpa de lo que tienes que pasar, pero lo cierto es que cualquiera que trabaja con menores está expuesto a una denuncia falsa que le convierta en el centro de la diana en un segundo", alerta sobre la "indefensión" en que opina que queda el colectivo docente "y cualquier otro en contacto directo con niños".

Cientos de profesores se echaron el jueves por la tarde a la calle en la Plaza de los Reyes para alinearse con los dos arrestados y, a pesar de la falta de información publicada (forzada por orden judicial) sobre los detalles de cualquiera de los dos casos, proclamar su inocencia y clamar contra una supuesta "gran mafia" presuntamente dedicada a intentar lucrarse formulando "denuncias falsas" . "Las investigaciones nos dirán en su momento la verdad" , llamaron posteriormente al equilibrio entre el respeto a la presunción de inoceencia y a la acción de la Policía la Justicia la delegada del Gobierno y el director provincial de Educación.

El maestro del CEIP Ciudad de Ceuta quedó este viernes a última hora de la mañana en libertad con cargos, sin teléfono móvil pendiente de análisis policial en la península, investigado por supuestos abusos en una causa bajo secreto de sumario sobre cuyas actuaciones no puede aportar ningún detalle. "Sé de lo que supuestamente se me acusa, pero no puedo hablar de ello", advierte en charla telefónica con Ceutaldia.com junto a su familia, que intenta "recuperar la normalidad rutinaria".

Sin ninguna medida cautelar judicial que se lo impida, el lunes podría, en principio, volver a trabajar. "Puedo volver a dar clases, pero no me siento psicológicamente preparado para hacerlo. Tengo que ir a hablar con el Ministerio y hacerlo también con mi abogado para tomar la mejor decisión porque lo he pasado muy mal sintiendo el peso de quien pueda pensar 'algo habrá hecho...", lamenta.

Tampoco tiene claro si, como da por hecho que sucederá, cuando termine su procedimiento judicial, emprenderá acciones legales contra la familia que ha tramitado su "denuncia falsa". "Desde luego no creo que estas cosas puedan quedar impunes: mi abogado decidirá, pero quiero y espero que todo el mundo se ponga en el lugar de quien las padece porque cualquiera que trabaja con menores está expuesta", advierte.

Mientras la Policía y la Justicía avanzan en su causa y en la del interino destinado en el CEIP Ramón y Cajal encarcelado, Tinoco ha querido romper una lanza también por él: si hablo es también para mostrar todo mi apoyo a Jose Rojas y a su familia porque puede ser menos conocido o popular que yo, pero todo el mundo que le conoce sabe que es un profesional serio disciplinado y respetuoso.

Rojas volverá a pasar por los Juzgados de Ceuta este lunes a declarar, esta vez por el titular del número 1, donde se tendrá que decidir si sigue privado de libertad o no. Su entorno personal y profesional ha pedido al colectivo docente que se movilice a las 11.00 horas para mostrarle su respaldo.