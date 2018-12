VOX usa el incendio del Puerto para calentar la campaña de las elecciones de mayo

VOX Ceuta ha mostrado este domingo su "profunda preocupación" por el incendio que calcinó dieciséis vehículos más un remolque en la tarde de este sábado en el Puerto y ha señalad que "la autoría del mismo, de un MENA según la Guardia Civil, confirma el ascenso del nivel de peligrosidad de la zona puerto que desde el partido llevamos meses denunciando".

"A los ya comunes robos, agresiones o intimidaciones que padecen trabajadores y viandantes", ha dicho, "se suma un nuevo delito que a buen seguro se repetirá en el tiempo". Desde su punto de vista, "ante la dejación de funciones del Gobierno de la Ciudad, la situación está degenerando y la inseguridad ciudadana se sitúa en cotas intolerables".

Para VOX "esta escalada de criminalidad y delincuencia seguirá extendiéndose por la ciudad si no se corta de raíz" y "los incendios que comenzaron a soportarse en las zonas más próximas a la frontera (no menos importantes que el de ayer) se van extendiendo por la ciudad como una enfermedad que terminará por afectar en un futuro no muy lejano a todas las calles y barriadas de no acatarse urgentemente".

En este contexto ha "exigido" al Ejecutivo local y a Delegación del Gobierno "que presionen en Madrid para la aplicación de los acuerdos con Marruecos relativos a la devolución de inmigrantes ilegales, como son el “Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992” y el “Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho ‘ad referéndum’en Rabat el 6 de marzo de 2007”.

VOX propone que "durante la tramitación de dichas devoluciones se habilite el Centro Penitenciario de Los Rosales como Centro Educativo de Internamiento Cerrado y permanentemente custodiado donde alojar a todos los MENA que deambulan por la ciudad, erradicando su presencia en las calles hasta que se les dé salida a su país de origen."

"Ceuta y España cuentan con herramientas jurídicas y políticas para dar solución al asunto, ejecutarlas es cuestión de una voluntad política inexistente a día de hoy tanto en el ayuntamiento como en Delegación", ha añadido VOX, que cree que "de continuar este pasotismo, la ciudad avanza hacia un destino con estatus de campamento de inmigrantes ilegales".

Para este partido "los ceutíes no pueden esperar a que haya un incendio junto a la playa de la Ribera para que el actual Presidente se tome el problema en serio". Ellos creen que "la seguridad de los ceutíes es una prioridad, independientemente de la zona en la que residan y así lo haremos notar desde la Asamblea tras la celebración de las próximas elecciones municipales de mayo".