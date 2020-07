 CCOO alerta que no ampliar el personal operativo del SEIS pone en peligro la seguridad de todos

“¿Cuántos bomberos mínimos deben de haber en un servicio ordinario cualquier día de la semana? La ciudad responde con 10, 9 o, quizás 8”, explican desde el sindicato, precisando que el número exacto es de 12 atendiendo a criterios técnicos de incendios en viviendas, por la acción conjunta de ataque y rescate tanto desde interior como de exterior. Una falta de efectivos operativos que, alertan desde CCOO, supone que “ante cualquier siniestro o catástrofe en una vivienda de nuestra ciudad no tendríamos un servicio mínimo de bomberos para poder sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los que en su interior se encuentren, así como de los propios agentes actuantes”.

“Desde CCOO ya se lo hicimos saber por escrito vía registro a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales la pasada semana cuando adoptó la misma medida, resultado: al día siguiente ya se retomaron los refuerzos necesarios (12 bomberos), una semana después lo vuelve a hacer alegando motivos económicos. No, señores gobernantes así no, la seguridad y la vida de las personas no es cuestión negociable.”

CCOO exige una regulación básica en cuanto a un protocolo de servicios mínimos en una jornada ordinaria (hasta ahora la existente es la de 12 bomberos), relacionada con las diferentes intervenciones, atendiendo a criterios técnicos de actuación en emergencias, con instrucciones y procedimientos conforme la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para que se atiendan las catástrofes de la ciudad con las máximas garantías de seguridad y salud laboral y no en función de una cuantía económica que varía según la política que se emplee en el momento.

“¡¡¡Señores gobernantes!!! No se puede jugar con la seguridad y salud, y menos con la vida de los ciudadanos y de nuestros bomberos a costa de reducir gastos, desde CCOO nos ponemos en frente y acudiremos a los juzgados si tenemos que lamentar un siniestro grave por la reducción del número de bomberos, nuestra respuesta será de las mismas dimensiones que la del maltrato que harán tanto al servicio como al ciudadano en caso de grave incidente, así de claro y contundente actuaremos, hecho que se ha puesto en conocimiento tanto vía interna como ahora públicamente. ¡Alertados están!”