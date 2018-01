La Ciudad dice otra vez que ha propuesto gestionar el DUA en Servicios Tributarios o por Internet

El día de la marmota. La consejera de Hacienda del Gobierno local, Kissy Chandiramani, ha dicho este martes en el Pleno que ha puesto en manos de un órgano bilateral entre la Ciudad y el Estado, la Comisión de Gestión de Tributos, una alternativa para acabar de una vez con los problemas y sobrecostes que conlleva recibir cualquier envío postal en Ceuta. "Hemos propuesto que el DUA se pueda hacer directamente por Servicios Tributarios, que yendo allí se hagan las gestiones de Aduanas y el IPSI, o que se pueda realizar de forma telemática", ha apuntado la miembro del Ejecutivo local..

La socialista Mayda Daoud ha sido la encargada de denunciar este martes en el Pleno en forma de interpelación la normativa vigente sobre los envíos de Correos hacia la ciudad autónoma. "Todos hemos sufrido en algún momento esta situación inadmisible que retrasa, encarece y entorpece cualquier gestión en nuestro propio país", ha remarcado la también vicepresidenta Segunda de la Asamblea.

"A día de hoy Ceuta no puede competir en grandes mercados por nuestra exclusión de la Unión Aduanera y por el DUA", ha recordado Daoud.

Hace más de un año, tanto la Ciudad como la Delegación aseguraron a Ceutaldia.com que los envíos procedentes de territorio comunitario cuyo valor no superase los 150 euros no tienen por qué someterse al trámite aduanero del Documento Único Administrativo (DUA) y que el receptor no está obligado, por tanto, a pagar lo que factura Correos por ese trámite.

"Las condiciones son dos: que el envío proceda de territorio comunitario, lo que excluye las compras que se puedan hacer a través de Internet en otras partes del mundo, y que su valor no exceda de 150 euros", precisó la antecesora de Chandiramani en su cargo, Susana Román. Supuestamente, cumpliendo esos dos requisitos, el receptor local únicamente debería para recogerlo satisfacer el IPSI que le toque por el envío, "ya sea físicamente en las oficinas de Servicios Tributarios o tramitando su declaración como importador a través de la web del organismo autónomo".