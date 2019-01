Comienza el derribo de los barracones del Sardinero

administracion

La Ciudad Autónoma tutela actualmente en Hadu a unos 340 menores extranjeros no acompañados (MENA) y el Gobierno de Vivas ha elevado el trabajo de control de las vías públicas con el objetivo de que no haya "ni uno" en las calles en un plano no estrictamente ligado al combate y prevención de la delincuencia sino también para evitar su vulnerabilidad social y desincentivar la llegada a la ciudad como escala hacia el continente europeo.