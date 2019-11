CSIF califica de “bochornoso” que el Presupuesto para 2020 solo crea seis nuevas plazas

Desde CSIF entienden que “es intolerable que en un año en el que el Gobierno ha casi duplicado los cargos políticos y de asesores, solo se creen 6 plazas y lo que es más grave, se amorticen otras 6”. Según ha planteado el Gobierno en la mesa negociadora , se los Presupuestos para e próximo ejercicio contemplan solo una plaza de administrativo, otra de médico, una más de oficial mecánico y 3 de ordenanza.

“De todos es sabido la brutal necesidad de personal y plantilla debido a las ingentes y continuas amortizaciones que este gobierno ha realizado desde el 2010. Parece ser, que el único que a día de hoy todavía no se ha enterado es el Gobierno”, lamentan desde CSIF, “hay necesidades flagrantes en la amplia mayoría de los sectores de la administración ente los que se encuentran fomento, menores, registro, parque móvil, parques y jardines, asuntos sociales, sanidad, estadística, etc., servicios que sin duda, colapsaran algún día si la situación no se solventa en la mayor brevedad posible”.

Además, denuncian, la documentación presentada en la mesa negociadora “es totalmente insuficiente ya que no se incluye una memoria de personal completa, información sobre detrimentos e incrementos en las partidas presupuestarias, capítulo 1 de todos los organismos autónomos, etc”.