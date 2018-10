CSIF no va a la Mesa Negociadora para "no ser cómplice de las irregularidades del Gobierno"

CSIF no ha acudido a la Mesa Negociadora convocada este miércoles para "no ser cómplice de las irregularidades del Gobierno" y no consentir "el continuo ninguneo a los empleados públicos y a sus representantes". "El Gobierno de la Ciudad y en primera persona la consejera de Recursos Humanos han decidido ignorar las normas y reglamentos establecidos para hacer lo que consideramos una verdadera aberración", ha denuncido.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que Chandiramani "en esta ocasión nos vuelve a sorprender con su absoluta falta de respeto" al "ignorar las reivindicaciones de los trabajadores incumpliendo sus compromisos, dejando de lado la negociación de las bases de los procesos de estabilidad laboral pendientes desde hace un año y realizando convocatorias para la cobertura de puestos de trabajo que se saltan todos los preceptos legales habidos y por haber, con una falta absoluta de respeto a la ley, a los reglamentos y a las normas que la propia administración de la Ciudad se ha impuesto".

Según CSIF, "la última ocurrencia de la Consejería es un procedimiento inventado de cobertura de puestos vulnerando presuntamente una sentencia reciente y el dictamen del Consejo de Estado". Se refiere al proceso que se pretende iniciar para cubrir dos puestos de superior categoría de inspectores en la Policía Local.

Con respecto al borrador del Presupuesto de Personal "vuelven a repetir los abusos y la falta de claridad y transparencia de los dos últimos años proporcionando a las centrales documentación insuficiente, manipulada y sin tiempo para analizarla".

"Manipulada" dice CSIF, "en cuanto a que refleja al menos 11 partidas de nueva creación el importe de un euro, lo que constata la intención del Gobierno de modificar a posteriori estructuras y partidas sin comunicarnos previamente dichas variaciones". "Insuficiente" porque "no nos proporcionan documentación necesaria para valorar y negociar como la memoria de personal y de planes de empleo, información sobre incrementos, detrimentos y motivación de los mismos, presupuestos por programas, organismos autónomos, estados de ejecución, etcétera".

Los de Iván Ramos consideran que "es insostenible la situación y la deriva fraudulenta de este Gobierno, por lo que hemos decidido no ser cómplices de sus constantes irregularidades que nos obligan día a día a emprender acciones judiciales en pos de garantizar los derechos y libertades de los trabajadores de la Ciudad".