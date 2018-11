José Mercé pondrá voz a la “cara amable” de Ceuta para atraer turismo nacional

El consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Ceuta, Javier Celaya, ha presentado este jueves junto al artista gaditano José Mercé la campaña de promoción turística ‘Ceuta es así’ que tendrá al cantaor como protagonista durante el primer semestre de 2019 para, a través de una canción “muy pegadiza” con el mismo título y letra de Enrique Casellas, “promocionar la ciudad autónoma” y atraer turismo de la península.

Según han explicado Celaya, Mercé y Casellas en rueda de prensa, la iniciativa, en la que la Administración autonómica invierte algo más de 101.000 euros, buscará dar a conocer “la cara amable y hospitalaria de Ceuta, su patrimonio material y humano”. La propuesta hará especial hincapié en las redes sociales e intentará replicar el impacto de temas “como el himno que ‘El Arrebato’ hizo para el Sevilla Fútbol Club”, según ha comparado el consejero.

Mercé, ligado a Ceuta desde los años ochenta, cuando empezó a participar en el Festival Flamenco local siendo “casi un niño”, ha avanzado que el tema es “flamenco muy pegadizo del siglo XXI, no ‘mojoso”, y ha augurado que “como sucedió con ‘Aire’, lo van a cantar hasta los niños chicos”. La canción y el videoclip se presentarán en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid del año próximo.

“Es un placer y un honor participar en esta campaña sobre una ciudad con una luz que no tiene nadie, una preciosidad en todos los aspectos a la que yo venía cada año a cantar pero que no conocía y que ahora he podido recorrer de punta a punta”, ha destacado.

El jerezano ha lamentado que de Ceuta siempre salga en los medios de comunicación “la misma historia, si saltan o no saltan, si se hieren o no se hieren”. “Es una pena que la gente, que los españoles, no sepamos más de esta ciudad maravillosa, de su clima y de sus vistas hacia Algeciras y Tarifa o hacia Marruecos”, ha añadido en relación con una localidad que “siempre he considerado parte de Cádiz”.

El autor de la letra, Enrique Casellas, se ha felicitado por haber completado el proyecto “sin desvirtuar su sentido original” y ha confiado en que llegue a “un número de personas que sin las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales hubiese sido impensable en otra época”.

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas ha lanzado este año otra campaña que ha conseguido rebajar a 16 euros el coste del transporte marítimo desde Algeciras para las personas que visitan la localidad norteafricana durante los fines de semana, el mismo precio que tiene para los ceutíes viajar a la península con una bonificación del 75% en el coste del embarque del Ministerio de Fomento.