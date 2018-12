UGT urge a la Ciudad a convocar plazas de policía ante la entrada en vigor de la jubilación anticipada

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha iniciado una campaña a nivel nacional para exhortar a los ayuntamientos a convocar ya plazas de empleo público para cubrir las vacantes que se produzcan por la inminente entrada en vigor del Real Decreto que posibilita la jubilación anticipada de los policías locales a los 59 años. Entre las medidas previstas, UGT se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias donde le presentará un modelo de bases de convocatoria de plazas de empleo público que permitiría dar cobertura a las vacantes reales que se produzcan en cada momento. Las acciones se complementarán con una campaña informativa y publicitaria en los centros de trabajo.

UGT calcula que unos diez policías, entre jubilación anticipada y jubilación por cumplimiento de la edad dejarán de estar en activo a principios de 2019, “lo que supone un elevado número para esta plantilla, a la que cada vez se le están asignando mayor número de tareas lo que provocará una falta de recursos humanos que puede causar deficiencias en la atención a los ciudadanos, si no se prevé una convocatoria de plazas con la antelación suficiente”, avisan desde el sindicato. “Se debe tener en cuenta que para ocupar un puesto de policía local, además de superar las oposiciones, se debe cumplir un periodo de instrucción como funcionario en práctica en la Academia”, recuerdan.

UGT recuerda que el acuerdo para la mejora del empleo público, que firmó con el Gobierno en marzo de 2018, fijaba una tasa de reposición del 115% para los cuerpos de policía autonómicos y locales. Adicionalmente, los Presupuestos Generales del Estado contemplan que, con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, las Entidades Locales podrán disponer durante 2018 de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en 2018 y en el ejercicio 2019, como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019 y 2020.

Presupuestos

Por último el SPL-UGT quiere manifestar su indignación por la “bochornosa actitud” del Gobierno de la Ciudad que se niega a incrementar la partida del premio para jubilaciones anticipadas, “partida que no se incrementa desde hace más de una década, sabiendo que la jubilación anticipada va a entrar en vigor el 2 de enero para la Policía Local”, insisten, “lo que provocará graves demoras en la percepción de este premio por parte de los compañeros que se jubilen, mientras no tienen ningún empacho en auto adjudicarse importantes cantidades por indemnización por residencia que legalmente no les corresponde”.