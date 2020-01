Gerard Rodríguez, de ganar ‘Ceuta Suena’ con una banda indie a Operación Triunfo

Gerard Rodríguez, 19 años, ceutí, estudiante del Grado Superior de guitarra en Sevilla, llegó al casting de Operación Triunfo con el número de candidato 13.775, interpretó a capela una canción de Adriana Varela y salió con el 3.409, ya como uno de los aspirantes a entrar en la final, algo que logró este domingo interpretando ‘Memories of a trouble’, un tema de su banda ‘The New System’ y una balada de Chris Isaak

Gerard era hasta ayer la voz y la guitarra de The New System, la banda indie que ganó el ‘concurso ‘’Ceuta Suena’ y que grabó su primer largo en 2029 y que hace apenas dos meses participaba en ‘Los Conciertos de Radio 3’. Desde hoy, Gerard, será la razón por la que muchos ceutíes le roben horas al sueño para seguir hasta altas horas de la noche las galas de Operación Triunfo, al clasificarse para formar parte del elenco que competirá en el concurso televisivo.

El nuevo triunfito llegaba a “probar suerte” para lograr dedicarse “·a lo que me gusta”, reconociendo que necesitaba aún aprender. “He visto las clases d ela academia y me gustaría probar, aunque fuera un poquillo, cuando canto normalmente estoy reventado de la garganta los días siguientes y no sé cómo controlar eso.”.

“Creo que han visto en mi lo que me dice mucha gente, me lo dice mucha gente, dulzura a la hora de cantar”, valora Rodríguez, que no renuncia a The New System, puntualiza. “Me siento muy orgulloso del grupo, pero quería probar y tener la oportunidad de tener esas clases en la academia y no sé lo que me deparará el futuro”, explica el guitarra, voz y letrista de The New System y ‘triunfito’ 2020.

Gerard, que se confiesa tímido y pero bromista cuando coge confianza, se destapó con una balada en chino mandarín, prueba de la versatilidad y potencial de un músico que empezó ganando un concurso en su ciudad natal con una banda que sonaba a Radiohead y que dos años después cantará desde el escenario con más público en España: Operación Triunfo.