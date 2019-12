Morata programa las 'Noches Blancas' de Visconti para este miércoles en 'El Cine por Delante'

Rafael Morata ha elegido a Luchino Visconti y sus 'Noches Blancas' (1957) para saldar con su proyección, este miércoles a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública, "la, hasta ahora, injustificable ausencia de una cinematografía esencial como la italiana en el cine-club 'El Cine por delante". Se trata de la personal adaptación del director de la novela de Fiódor Dostoyevski, que el maestro italiano rodó en régimen de cooperativa para abaratar costes, "decisión que le llevó a filmar la película íntegramente en estudio, ambientándola en una ciudad portuaria de los años cincuenta, modificando no pocas situaciones y personajes y reduciendo a tres las cuatro noches en que transcurre el relato original".

La película es la historia de un muchacho solitario (Marcello Mastroianni) y tímido prendado de una joven (Maria Schell) que espera la llegada de un forastero a quien ama, “un soñador que se refugia en su mundo interior como oposición a la realidad exterior, compensando la opresiva mediocridad cotidiana con la magia del sueño y de la noche” (Rafael Miret).

Según Morata, "el hecho de que Visconti abrazara el romanticismo y aparcara el realismo que caracterizó a sus obras anteriores tuvo como consecuencia la incomprensión generalizada de la crítica, llegando incluso a acusarlo injustamente de haber dejado de ser un 'cineasta serio”.

"Lo cierto es que 'Noches blancas' es un caso único en la filmografía del director italiano, un experimento donde cine y teatro se funden y en el que, como resalta el especialista Rafael Miret, el soñador protagonista “recorre calles y plazas en las que se desencadenan fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, niebla y nieve), las estrellas se mueven y clarea el alba, controlando el tiempo y el espacio como en el teatro, pero a la medida de los deseos de Visconti, logrando con su brillante puesta en escena una sensación de hechizo intemporal”.

El director salió al paso tanto de las acusaciones por despreciar el realismo (“Lo que me fascinó de la novela fue el contraste entre el despertar, en el que todas las cosas son desagradables, y las tres horas de la noche con aquella muchacha que son como un sueño, casi imposible”) como por su apuesta por la teatralización (“Sé que se dice a veces que mis films son un poco teatrales y mi teatro un poco cinematográfico. No veo ningún inconveniente en ello. No creo que el teatro deba rechazar estos medios si le sirven de ayuda, ni creo tampoco que deba rechazarlos el cine si le son de utilidad”).

Punto de inflexión que cerraba una etapa y abría otra en el cine de Visconti ("el cineasta barroco que hizo confluir como pocos la razón y la pasión"), el tiempo ha situado esta "obra incomprendida en su momento" entre las "grandes", aunque para Morata "en realidad, gusten más o menos, no hay en la filmografía del maestro italiano un solo título menor".