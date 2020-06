Esta noche, a las 22.28 horas, salude a la Estación Espacial Internacional

Este jueves, a las 22 horas 28 minutos, mire al cielo, allí brillará un objeto volante visible a simple vista. No se asusten. No es un nuevo giro de guión de este vertiginoso 2020, no nos invaden los alienígenas. Se trata de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) que a esa hora exacta sobrevolará el Estrecho de Gibraltar en su eterno girar.

Allí estarán, tal vez observando, los astronautas de la misión rusa (Chris Cassidy, norteamericano Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner, rusos) y los recién llegados de SpaceX, la misión privada de la NASA sufragada por Elon Musk, con los veteranos astronautas norteamericanos Douglas Hurley y Robert Behnken.

Si quieren esperar, la ISS aparecerá por el noroeste, sobrevolando Portugal por el norte del Algarve, hasta pasar por encima del Estrecho a las 22.28.