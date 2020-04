Doce federaciones deportivas desmienten al Gobierno y niegan que se haya pactado ayudas ni medidas

“Básicamente consistía en explicar como llevar a cabo los recortes establecidos por el gobierno de la ciudad a todas las federaciones deportivas, un 10% en principio y luego rehacer el proyecto anual por uno por lo que resta de año desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre. Este nuevo debe ser mensual y con unos gastos fijos y unos variables y por supuesto excluyendo las actividades que no se pudieran realizar. Toda estas reuniones comenzaron el 20 de abril, 1 mes después del comienzo de esta situación, quizá por eso no ha tenido tiempo de reunirse con todas”, explican en un comunicado de prensa que firman doce federaciones de nada menos que el Baloncesto, Balonmano,Voleibol, Padel, Vela, Natación, Triatlón Badminton, Gimnasia, Buceo, Salvamento y Kick Boxing

“En dichas reuniones no ha asistido ningún técnico del ICD, como decimos han asistido la consejera Lorena Miranda, la gerente Araceli García y la Jefa de Administración África Márquez, acompañadas eso sípor un técnico y un director general de la consejería de Economía y Hacienda para explicar como rehacer los diferentes proyectos de los convenios establecidos con la federación convocada en cada reunión”, detallan.

“Aquellas federaciones que no tienen proyectos de convenio en el año 2020 no han recibido siquiera email de la consejería o de la gerencia del ICD para comprobar su situación ante esta pandemia global. Para la consejería de juventud y deporte es evidente que el deporte no subvencionado no existe y si existe no es competencia suya”

También desmienten que se haya presentado ningún plan de viabilidad, ni se hayan nombrado técnicos del ICD como medida extraordinaria, plan de apoyo “o nada parecido por parte de la consejería en estas reuniones y mucho menos acuerdos de ningún tipo para el futuro del deporte local en la modalidad que sea. Las reuniones mantenidas has sido todas a titulo informativo, sin posibilidad de negociación y con el respeto a lo argumentado para el recorte”.

“Un grupo de federaciones deportivas, que están de disposición de conformar la Unión de Federaciones Deportivas de la Ciudad de Ceuta (UFECIFE), solicitaron mediante email reunión conjunta a la consejera de juventud y deporte el día 21 de abril. Email que no ha recibido contestación alguna por parte de la consejera” —explican—“las federaciones deportivas no quisimos hacer publica la situación que se había creado, federaciones sin liquidez, muchas de ellas en ERTES, otras con posibilidad que acabe el estado de alarma y no puedan reanudar su actividad y se les acabe la protección de los ERTES solicitados y se vean conducidos al paro. Lo que no podemos ni vamos a consentir es que desde la consejería se de esta imagen de previsión y apoyo cuando como hemos demostrado en esta nota de prensa no hay nada previsto ni plan de apoyo alguno para ayudar a las federaciones deportivas a salir de este bache”.