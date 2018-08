La Federación negocia por varias plazas en categoría nacional Fútbol Sala y Fútbol

La Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE) lleva manteniendo conversaciones en las últimas semanas con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) con el firme objetivo de, entre otras cosas, conseguir plaza para el CD Puerto en 3ª División de Fútbol Sala.

Tras recibir un escrito de ese club solicitando la opción de participar la temporada 2018-2019 en la 3ª División de Fútbol Sala a fin de darle continuación a su proyecto deportivo, los de García Gaona, tras la conformidad de la Real Federación Española de Fútbol, trasladaron de forma oficial dicha petición a la andaluza, de la que depende esta competición, con dos opciones: como el otro representante de Ceuta en el Grupo 17 de 3ª (en calidad de invitado y abonando el importe de los billetes de ferry ida y vuelta a los equipos que se desplazan a la ciudad) o jugando los encuentros como local y visitante en pista del equipo andaluz para mayor comodidad de los participantes.

Acto seguido, la FFCE, a través de su director deportivo de fútbol sala, José Carlos Ayala ‘Chito’, informa al representante del CD Puerto de las gestiones realizadas para obtener dicha plaza, a expensas del cierre definitivo de inscripciones.

Tras la publicación de los calendarios en los grupos 17 y 18 por parte de la RFAF, y ante la insistencia por parte del presidente de la FFCE, la andaluza comunica a esta Federación, que en caso de renuncia de dos participantes, la segunda plaza sería para el CD Puerto.



2ª Provincial Gaditana

No obstante, en caso de no darse esta situación, la RFAF ofrece a nuestro afiliado la opción de formar parte de la 2ª Provincial Gaditana en las condiciones de pago de billete de ferry establecidas en el punto 1 de 3ª.

Por último, el presidente de la FFCE mantuvo este martes, 31 de julio, una reunión con el CD Puerto, para trasladar cada una de las opciones ofrecidas por la RFAF, quedando a la espera de respuesta por parte de nuestro afiliado.

Por otro lado, la FFCE continúa a la espera de una respuesta por parte de la RFAF para la posibilidad de que el campeón de la Regional Preferente local, tenga la opción de participar en un grupo de la Andaluza Senior de fútbol, en el caso de que no pueda ascender de forma directa a 3ª División, siempre y cuando la AD Ceuta FC no ascienda a 2ª División B. No obstante, la Territorial ceutí ha solicitado a la RFEF que esta opción se estudie para cambiar la normativa de cara a la siguiente temporada.