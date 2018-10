Una caída impide a Javier Ocaña pelear por las medallas en el Campeonato de Eurpa de Triatlón Cross

Javier Ocaña Vicente ha participado en Ibiza en el Campeonato de Europa de Triatlón Cross tras clasificarse en el Campeonato de España de este año aunque una caída le ha lastrado en sus posibilidades. Según ha explicado salió del agua "genial, en un grupito reducido, en cabeza tres de M-45 y yo M-50".

"Avanzamos juntos pero en una subida técnica de piedras grandes me enganché con un inglés, me caí y me disloque completamente el dedo índice izquierdo (parecía un cinco), me recuperé, me levanté y fui a un voluntario y le pedí que me pegara un tirón y me lo pusiera recto. Lo hizo pero casi le da un ataque de pánico. Continúe, pero la caida me dañó el eje de la rueda trasera y tuve que parar unas cuantas veces para apañarlo", ha relatado.

Al final ha terminado 11º de su grupo y 81º de una general de 189. Vuelve "fastidiado" porque estaba en la pelea por las medallas y porque "me encontraba muy bien, y encima era un circuito que me venía como anillo al dedo y con una carrera a pie tipo trail muy selectiva". Otra vez será.