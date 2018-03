'Ceuta Global Yachting' carga contra el Gobierno y Procesa por negarle una ayuda con Fondos FEDER

Dos de los socios de la empresa 'Ceuta Global Yachting', María Avendaño y Carlos Alonso, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para criticar con dureza la falta de ideas del Gobierno de Vivas para dinamizar la economía local y los obstáculos que pone a iniciativas "emprendedoras" como la suya, un negocio de alquiler de embarcaciones para turistas con alto poder adquisitivo y una escuela náutica que ha visto denegada la ayuda que solicitó a Procesa para una inversión de 189.000 euros.

Según Avendaño y Alonso, en realidad la inversión que han hecho ronda los 300.000 pero solo pidieron apoyo público a través de Fondos FEDER para una parte. "Después de tanto tiempo dando subvenciones a negocios que abren y cierran antes de tres años y nadie les pide cuentas con nosotros se han puesto quisquillosos... Algo no encaja", han lamentado durante una rueda de prensa en la que han echado en falta una verdadera labor de "asesoramiento" por parte de Procesa para mejorar en lo que fuera necesaria su memoria inicial, que según han asegurado ha sido tildada de "basura".

"Cumplimos todos los requisitos pero la única persona que nos solicitó información complementaria fue la técnico de Medio Ambiente, que además nos concedió la máxima puntuación en ese apartado", han criticado las formas y hasta las "faltas de respeto" que han encontrado en el 'Ceuta Center' y que han disparado su "indignación".

Avendaño y Alonso han apuntado que la sociedad municipal ve inviable técnica y económicamente su modelo de empresa pese a que, una vez iniciada su actividad el verano pasado, logró en pocos meses "el 85% de la facturación anual estimada" tras traer a Ceuta a clientes "de Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y México, entre otros países", y de parte de la geografía peninsular que se han quedado "encantados" con las posibilidades del litoral caballa, "muy atractivo" para el alquiler de embarcaciones "para poder cruzar el Estrecho, cambiar de bahía, ir a Marruecos...".

Todo ello, han reprochado al Gobierno de Ceuta, a pesar de que del actual consejero de Turismo no han recibido más que "una palmadita". Alonso ha denunciado que la guía para invertir en la ciudad de Procesa no se actualiza "desde 2011" pese a los cambios introducidos en la Ley de Sociedades en beneficio local y que "se están dejando pasar muchas oportunidades para que fijen aquí sus sedes sociales las empresas que las han sacado de Cataluña, las que pueden cambiar por el 'Brexit' o las que se han trasladado del Puerto de Barcelona al de Algeciras".

Sí han agradecido su respaldo tanto a la Autoridad Portuaria como a Capitanía Marítima para elevar el negocio del turismo náutico en Ceuta "al nivel de importancia que tiene en zonas como la Costa del Sol o las Islas Baleares". "Las autoridades no han acudido a ninguno de los eventos que hemos organizado y no sabemos a dónde van a ir esos más de 600.000 euros anunciados para promocionar a la ciudad en Andalucía pero si apoyan a las empresas locales y a los promotores que hacemos esto no por beneficio sino por Ceuta no sabemos cómo van a venir sociedades de fuera aquí", han protestado.