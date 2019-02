Ceuta se presentará al mundo en Londres como "el mejor lugar de Europa" para las empresas de juego en línea

El paso del Rubicón podría ser, en el caso de la nueva 'Ceuta digital', el del Támesis. Sin exagerar, el Gobierno de la Ciudad tiene grandes esperanzas depositadas en la gran feria mundial del juego en línea, el 'iGaming', la 'ICE London Totally Gaming 2019' que se celebrará del martes al jueves de la próxima semana. La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani; el gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes; el director de Tributos, Emilio Lozano; y el interventor de la Ciudad, José María Caminero, liderarán la delegación caballa que se desplazará al Reino Unido junto a personal de Servicios Turísticos.

Ceuta no tiene, como Melilla, un avión para llegar a Madrid sin escalas pero sí se encuentra a apenas cinco minutos del hall de Gibraltar, cuyas empresas de 'gaming online' controlan más de la mitad del sector en Europa y sostienen más de 3.000 empleos directos. Y dispone de un Puerto "comercial, de cruceros y deportivo". Y un helipuerto. E infraestructuras básicas a todos los niveles.

El sueño tras varios fiascos, el último el de las Reglas de Origen, se ha visto al otro lado del Estrecho, donde se hizo real. Los operadores de licencias de juego online en España deben estar radicados en la UE y muchos buscaron cobijo en la colonia para pagar menos impuestos pero ahora el 'Brexit' ha revolucionado y puesto patas arriba el sector. En ese contexto, el Gobierno de Mariano Rajoy movió ficha para captar al menos parte de ese éxodo.

Los incentivos fiscales de Ceuta (y Melilla) van mucho más allá de ofrecer la mitad del 20% de Impuesto al Juego que se aplica desde el año pasado sobre la diferencia entre los ingresos y los premios repartidos. No hay IVA y el IPSI se ha rebajado al 0,5%. La Ciudad ha lanzado ya una web que lo explica bien y fácil bajo el lema ‘Ceuta, el mejor lugar de Europa para iGaming [juego en línea]’, el mismo que se usará en Londres: el gravamen del Impuesto de Sociedades es del 12,5% (7,5% los dos primeros años de implantación); la cotización empresarial a la Seguridad Social, del 11,8%; las bonificaciones se extienden desde el Impuesto sobre el Patrimonio (75%) hasta los de Sucesiones y Transmisiones (50%) o el IRPF (60%)...

Ceuta ha atraído hasta ahora a siete empresas de juego on-line que han fijado aquí su domicilio fiscal procedentes de Gibraltar pero también de América Latina y otros puntos de España

Para disfrutar de todos esos beneficios las Direcciones de Tributos y Juego del Estado ponen condiciones: traer aquí al menos el 50% de su plantilla en España (con idéntico porcentaje al menos también de masa salarial total para que no haya trampa) y dos departamentos clave: el jurídico y el de conciliación bancaria con el Ministerio de Hacienda.

Ya hay conexiones de fibra óptica que aseguran potencial suficiente y vendrán más. Los empresarios van tejiendo sinergias de forma sigilosa y la Administración intenta no lanzar las campanas al vuelo pero se empeña con tesón. Si hay que viajar se viaja y si hay que mejorar el inglés, también. En Londres espera una agenda “intensísima” de encuentros con “las principales empresas del sector de todo el mundo”.

La mayoría de las referentes (888, Bwin, Betway, Betfair, William Hill o Pokerstars) son, precisamente, británicas. En la capital inglesa se establecerán los primeros contactos con algunas. Con otras ya los ha habido en Ceuta o en la Costa del Sol, directamente con sus CEOs y similares o gracias a la intermediación de los principales despachos de asesores y abogados de España, que de repente también miran hacia aquí.



‘Codere’ (uno de los dos grandes nacionales junto a ‘Cirsa’) ya se ha dejado seducir por los aviones Madrid-Melilla de la ciudad hermana pero Ceuta ha atraído hasta ahora a siete empresas de juego on-line que han fijado aquí su domicilio fiscal procedentes de Gibraltar pero también de América Latina y otros puntos de España. Además, "con capital italiano" se ha creado una "nueva" sociedad, según las fuentes consultadas en la Ciudad por Ceutaldia.com.

Mucho más que las grandes sociedades

Los nombres que escucha una y otra vez en los medios son el gancho. No se trata de industrias intensivas en mano de obra a la vieja usanza, con miles de trabajadores, pero sus subcontratas sí hacen creer a la Ciudad que existe la oportunidad de emancipar definitivamente a Ceuta de las rémoras de la frontera y de generar cientos (si no miles, de hasta 4.000 se ha llegado a hablar) de puestos de trabajo. En Malta, el país más pequeño de la UE con un Impuesto de Sociedades de alrededor del 5%, dicen los expertos que hay un plus de sencillez administrativa y “un entorno de desarrolladores de software y clima empresarial” más desarrollado.

Los operadores de licencias de juego online en España deben estar radicados en la UE y muchos buscaron cobijo en la colonia británica para pagar menos impuestos pero ahora el 'Brexit' ha revolucionado el sector

Para aprovechar el capital humano local disponible (mientras se amplía con nuevos programas de formación) la Ciudad ha pensado en la posible implantación en Ceuta de un Máster especializado y en utilizar las instalaciones disponibles en el Ángulo de San Pablo para “generar conocimiento y expandirlo en el marco del comercio mediante la presentación y demostración d soluciones digitales, mentorización y coaching”.

El Gobierno local quiere crear una “preincubadora o incubadora” de iniciativas en la sala que está detrás del aula magna y las bóvedas que echará a andar “apoyada como satélite del ‘Polo Digital’ de Málaga" y se ha proyectado la habilitación de dos aulas de formación para el desarrollo de los proyectos del foro y, en particular, el de robótica para estudiantes que se pretende enmarcar en la guía ‘Ceuta Te Enseña’.

Finalmente se desarrollará una zona especialmente dedicada a la práctica de deporte electrónico (competiciones de videojuegos) implicando tanto a la Casa de la Juventud, como a al Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informació (TSI) de la Administración autonómica y a la asociación ‘Septem Frates’.