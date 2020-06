Ceuta se queda sin bus: la Ciudad, incapaz de resolver el conflicto, aboca a la plantilla a la huelga

“Si no hay contrato, si no hay dinero, si no hay licitación, pues no hay autobuses”, es el resumen de la tercera y última reunión entre la Ciudad y la plantilla de la empresa de autobuses Hadú Almadraba para tratar de resolver el problema en la adjudicataria del servicio de transporte público, un servicio, recuerdan, que es “responsabilidad de la Ciudad” pero que no se prestará desde este mismo martes, después de que los trabajadores hayan decidido convocar una huelga indefinida hasta que se se solucione el problema y cobren la mitad de la nómina que se les adeuda.

El servicio de autobuses, que se presta desde finales de 2019 sin contrato que vincule a Hadú-Almadraba con la Ciudad tras expirar la adjudicación y sin que haya una licitación para renovar el contrato a la vista, quedará suspendido desde este martes. José Antonio Blanco, representante de los trabajadores pide disculpas a los ciudadanos, “pero no vamos la huelga para pedir más dinero sino por supervivencia”.

La tercera y última reunión que han mantenido con el consejero responsable, Alberto Gaitán, consejero de Fomento, ha sido de nuevo infructuosa y, además, ni tan siquiera ha contado con la asistencia de la empresa. Tres reuniones en las que la Ciudad se ha mostrado incapaz de encontrar una solución al problema de un servicio que es su competencia, su responsabilidad como administración al tratarse de un servicio público básico. “La Ciudad no puede decir he hecho lo que he podido, es su responsabilidad”·, subraya Emilio Postigo, desde CCOO.

Por su parte, la empresa, explican los trabajadores, solo ha planteado como alternativa suprimir la paga extra de verano y desligarse del convenio en vigor. Ante la oferta, los trabajadores han optado por la huelga y desde este martes, Ceuta no contará con un servicio de bus urbano, con tofos sus conductores en huelga, además d los 26 en regulación temporal de empleo.