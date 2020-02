El Gobierno renueva la partida de participación de agentes sociales, de nuevo sin intención de usarla

Cada año desde hace tres, al Gobierno de la Ciudad le sobran 200.000 euros anuales, los que reserva pero no gasta para la partida de participación institucional. Desde 2017 han pasado por Pleno para su aprobación cuatro Presupuestos Generales de la Ciudad. Todos reservaban 200.000 euros para la participación institucional de la Ciudad con los agentes sociales. Y todos se han quedado sin ejecutar y sin que sus presuntos destinatarios hayan visto un euro.

Se trata de una medida destinada a amparar y a regular las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que fue comprometida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en 2016 durante la primera visita a Ceuta del entonces recién elegido secretario general confederal de UGT, Josep María Álvarez. Tres añosas tarde, en 2019, con la segunda consejera de Presidencia, se volvió a comprometer con la partida, pese a que no había intención alguna de ejecutarla. Desde el sindicato lamentan que “no hay voluntad política” para hacer realidad esa partida.

En el resto de Europa, solo los afiliados se benefician de la negociación de los convenios de los sindicatos. No es así en España, donde los trabajadores, sean afiliados o no, se benefician de los diferentes convenios negociados por sindicatos y patronal, asumiendo éstos todo el gasto y el esfuerzo necesario. Esta colaboración de la Administración, explica a Ceuta al Día Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT en Ceuta, pretende compensar ese desequilibrio aportando una parte de los gastos de formas proporcional entre los dos sindicatos más representativos y la patronal.

Pero nunca ha llegado a hacerse realidad. El motivo, explican fuentes sindicales, es la negativa de Intervención, que “no ve motivo” ni viabilidad legal para este convenio con los agentes sociales. “No entendemos porqué lo que vale en Madrid aquí es ilegal”, lamenta Pérez, que subraya que UGT, como CCOO o la CECE, “no hemos recibido ni un céntimo de esa partida”.

Pero no todos tienen interés en esa partida. Desde CCOO, Juan Luis Aróstegui, se desmarca de esta participación institucional con la que no tienen nada que ver y de la que nada saben y de la que tampoco han percibido ni un céntimo. Desde la sección sindical de Comisiones Obreras en la Ciudad, José Antonio López López, explica que en CCOO, “esas dádivas no nos gustan”.

Desde CSIF, en cambios son más beligerantes. Excluidos a priori de esta partida (que solo alcanza a CCOO y UGT, así como a la CECE), denuncian su ilegalidad. “Es una vergüenza, un disparate”, señala Iván Ramos, de CSIF, que avisan que estarán “pendientes” de esta partida