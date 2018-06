MDyC acusa a Vivas de “dar la espalda” al comercio de Hadú y el Puerto incentivando solo el centro

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) denuncian “la absoluta despreocupación del Desgobierno” hacia los empresarios de San José-Hadú y el puerto al incentivar solo las compras en el centro.

Para el MDyC, los empresarios de toda la ciudad precisan de atención y medidas, “incluso las paliativas en momentos concretos, que afecten a todo el comercio local”, especialmente teniendo en cuenta los malos datos de los primeros cinco meses del año en el sector comercial, confirmados por la Cámara de Comercio, apuntan.

El MDyC no comprende los motivos por los que no se han organizado unas jornadas de dinamización con descuentos para jóvenes, mayores, niños o “stock fuera” también en Hadú u otras zonas ya que existen acuerdos plenarios, insisten. “Por lo tanto sólo podemos deducir que el Desgobierno del Sr. Vivas no tiene ningún interés en ayudar a los comerciantes locales y es que, como ya hemos criticado, organizar sólo un día al año una jornada de stock fuera en otras zonas comerciales no suele tener impacto en el sector tal y como los propios empresarios y empresarias nos comentan”.