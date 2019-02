MDyC alerta de que la recaudación del IPSI Importación “se derrumba” sin que el Gobierno haga nada

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), alerta, basándose en los datos facilitados por Servicios Tributarios (OAST) sobre las importaciones realizadas en el año pasado en Ceuta, alerta de que, “en contra de lo que afirmaba la ilegal encargada de la Hacienda local, las bases imponibles del IPSI importación se derrumban, al igual que lo hace la recaudación”.

MDyC viene denunciando que las bases imponibles se han reducido un 17,44 por ciento desde las máximas alcanzadas en el año 2016, caída que se inició en diciembre de ese año y que, a pesar de las “tibias” medidas contra el fraude aplicadas a las importaciones fraudulentas “después de diecisiete años de desidia, se han alargado hasta diciembre de 2018”.

MDyC acusa de inmovilismo al Gobierno de Vivas que no ha tomado ninguna medida pese a la caída a la mitad de los ingresos, porque la el Estado compensa la pérdida en el IPSI a la Ciudad Autónoma. “Estos datos, a los que tiene acceso inmediato el Desgobierno del Sr. Vivas, provocarían una reacción en cualquier ejecutivo preocupado por la marcha de su economía y sobre todo por sus ingresos, ninguna administración puede soportar recaudar únicamente la mitad de sus ingresos presupuestados, que es lo que ocurre con los tributos compensados por el Estado. Dado que el Desgobierno del Sr. Vivas va a recibir lo mismo cambie o no los tipos impositivos, o aplique un control férreo al fraude fiscal, no toma ninguna medida, favoreciendo a los empresarios desleales que infravaloran sus importaciones y hundiendo al comercio local que no puede competir en el mercado ante la falta de adaptación de los tipos impositivos a la realidad actual, demostrando la falta de compromiso de esta Corte de los Milagros con nuestra Ciudad”.

MDyC acusa al “Desgobierno de Vivas” de seguir “sigue sumido en su inacción y desidia sin tomar medidas que apoyen al comercio local, a lo largo de las dos décadas en que se ha apoltronado en el Ayuntamiento, todos los sectores económicos han sufrido el abandono más absoluto”.

“Desde febrero de 2014- recuerda MDyC en un duro comunicado- esta caterva ha anunciado a bombo y platillo que estaba trazando la ruta para materializar los compromisos de índole fiscal y financiera con el peor ministro de Hacienda de la democracia española, el señor Montoro, quien a pesar de las innumerables reuniones con el Desgobierno del señor Vivas ninguna respuesta dio ni a los tipos impositivos, ni a la conversión en ley de la financiación de nuestra ciudad”.

Prioridad a los amigos

Desde el MDyC denuncian el “amiguismo” del Gobierno local para con sus “amigos”. “Sí se ha dado prioridad absoluta para reducir el IPSI, a los yates y a las gasolinas que utilizan, unas ventajas que benefician a la empresa MAHERSA, presidida por un concejal del PP y cuyo vicepresidente es el cuñado del alcalde, o para reducir a su mínima expresión el de los helicópteros o a la publicidad para poder pagar su campaña electoral con el presupuesto municipal, medidas que de nada han servido para impulsar la economía de los ceutíes, aunque sí la de sus allegados”. Mientras, comparan desde la formación localista, “el resto de las empresas ceutíes deben esperar la realización de cientos de estudios, convocatorias de Observatorios, creaciones de comisiones o análisis de la mesa del sector, o el retraso es achacable a la problemática de los programas informáticos que impiden el correcto análisis de los datos”. “El Desgobierno del señor Vivas no tiene soluciones para Ceuta porque no tiene un proyecto de futuro para Ceuta, el incumplimiento de sus promesas electorales y la inexistencia de medidas de apoyo decidido a la actividad económica, tras dar por perdida toda la legislatura tapando la corrupción de esta Corte de los Milagros, tan solo quiere salvar su desastre económico, social y político imponiendo a los y las ceutíes una serie de obras que encarga a la multinacional agraria TRAGSA, que poco aporta al empleo y la riqueza en nuestra ciudad, obras como la Gran Vía que ni es necesaria, ni está lo suficientemente desarrollada. O acudiendo, tras décadas de abandono, a las barriadas para prometer lo que no ha hecho en estos casi veinte años”, enumeran.