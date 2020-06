MDyC pide explicaciones por las limitaciones de horario al comercio, sin base legal

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado explicación en el Pleno de Control celebrado en el día de hoy sobre los decretos 3.388, 3.391, 3.848, 3.885 y 4.114, todos ellos relacionados con los horarios que los establecimientos alimentarios debían seguir en nuestra ciudad desde el 20 de abril hasta el 25 de mayo. De todos ellos solo dos han aparecido en el BOCCE.

A pesar que la ley exige la publicación de los mismos, el ejecutivo local ha obviado esta obligación de dar a conocer sus actos, sobre todo cuando suponen una restricción a las libertades que nos da la Constitución. Incluso el último de estos decretos de 25 de mayo, la última frase señala “publíquese en el BOCCE”. Y hoy 30 de junio seguimos esperando que se cumpla, puesto que sin su publicación el acto no tiene validez porque así lo ordena el propio acto. Para el MDyC una demostración de la incapacidad del ejecutivo para cumplir con la legislación española.

Tras más de un mes de la implantación del Estado de Alarma con el RD 463/2020 que, entre otras muchas medidas, pretendía asegurar el abastecimiento alimentario a los españoles, el encargado de la sanidad decide que hay que limitar la posibilidad de abastecimiento en función de los metros cuadrados del suministrador y apoyándose en una “Guía de Buenas Prácticas” que convierte en obligatoria basándose en un Reglamento que dice lo contrario (Reglamento 852/2004 de la UE), artículo 7 segundo párrafo: “Se alentará la difusión y el uso de guías tanto nacionales como comunitarias. No obstante, los operadores de empresa alimentaria podrán utilizar estas guías con carácter voluntario.” Una Guía que nada dice de metros cuadrados, como tampoco lo hace el RD 463/2020. Pero el encragado de la sanidad pública decide que hay coartar a los pequeños comerciantes reduciéndoles su horario de apertura, que es su principal ventaja competitiva.

Desde el MDyC les advertimos del error que cometían, pero el ejrcutivo local empecinado, perseveró y acuciado por las grandes superficies, les amplía el horario una hora más, nuevo horario que no se publica en el BOCCE, volviendo a insistir y el 11 de mayo se emite un decreto en el que sigue limitando los horarios a los establecimientos en función de los metros cuadrados, ahora basándose en una orden ministerial sobre la actividad deportiva no profesional, que por supuesto nada dice de los establecimientos alimentarios, decidiendo que deben ampliarse. Bueno, no el encargado de sanidad, sino las grandes superficies que ya habían decidido que iban a abrir doce horas, y como se produce un “error”, pues ese decreto tampoco se publica. Así que, al día siguiente, cuando las grandes superficies ya estaban con el horario de doce horas, el sr. Guerero firma un nuevo decreto con esos horarios que no se publica hasta el día 13 de mayo. Y por último el encargado de sanidad emite un decreto el 25 de mayo en el que se eliminan estas restricciones, un decreto que sigue sin publicarse un mes después, y ya sin publicidad no tiene validez.

Para el MDyC no existe base legal alguna para que el Sr. Guerrero limitara el tiempo de apertura en función de los metros cuadrados a los establecimientos que el RD 463/2020 definía como esenciales, claro que se podía limitar el horario, pero a todos, no solo a las PYMES y autónomos y autónomas de nuestras ciudad, permitiendo que las grandes superficies hayan mantenido el horario que han querido saltándose sus decretos, el encargado de la sanidad, Sr. Guerrero no ha defendido ni la salud pública, ni los intereses del comercio ceutí, ni se ha basado en la legislación española para limitar la apertura de los establecimientos alimentarios. Para el MDyC solo se ha puesto al servicio de las grandes empresas, que le han obligado a ir detrás de ellas, por lo que hemos pedido explicaciones en el pleno sobre esos decretos, que no han tenido respuesta.