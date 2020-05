MDyC propone medidas para la reconversión del comercio, avalar créditos y apostar por la formación

Para el MDyC la principal necesidad de las pymes y los autónomos es “obtener liquidez para poder mantener sus negocios abiertos”. “Desde las administraciones públicas deben facilitarse las herramientas para que accedan a esa financiación que permita la continuidad de su actividad. Si desde la administración local se avala esa financiación (entre seis mil y diez mil euros) se podría salvar muchos de estos negocios. La creación de una línea de crédito avalada por la Ciudad de unos 5 millones de euros podría representar el apoyo a unos 700 negocios”, plantean..

Plan de reconversión del Comercio

MDyC recuerda que ya en el Pleno de la Asamblea de octubre, realizado en noviembre, se aprobó crear este plan de reconversión que permitiera, por un lado, generar los fondos necesarios para que el comercio se adaptara a una nueva situación con el bloqueo de la frontera que se ha agravado con la pandemia, a un nuevo modelo económico; y por otro, que se facilitara el acceso a la jubilación a aquellos trabajadores que cumplieran unos mínimos de cotización y en función de la edad, puesto que a los mayores de 45 años se les cierra el mercado laboral. Para el MDyC, “en este momento se ha convertido la necesidad de este Plan de Reconversión en una urgencia, por lo que entendemos que la negociación con la Administración Central para crearlo debe ser prioritaria”.

Billetes de barco

El resultado de la promoción de billetes a 16€ no ha sido la esperada, para el MDyC , que entiende que “la política de producto realizada no ha permitido el uso masivo y la llegada de los turistas que esperábamos. Según los estudios realizados, ni ha afectado al comercio local, ni a la hostelería, ni a la ocupación hotelera. No consiste en comprar billetes a las navieras, sino en vender un paquete de turismo de Ceuta a aquellos que estén interesados en visitarnos. Por lo que antes de proceder a la adquisición de los billetes, debe realizarse el diseño del producto”.

Programas educativos

El MDyC da prioridad a la educación, enfocándola al mercado laboral; “tan solo con mirar el nivel educativo de los desempleados en las listas del SEPE, se concluye que lo que más necesitan esas personas es una formación que les permita ampliar sus capacidades y habilidades para acceder a un trabajo·, reflexionan, apuntando que no solo en la formación profesional debe realizarse ese empuje, sino también en la universitaria, i"ntentado generar un campus universitario no solo educativo, sino de estudio, investigación y desarrollo, que genere un polo de desarrollo en nuestra ciudad".

Para el MDyC estas medidas para implantar estos estudios (FP y Universitarios) deben ser urgentes, “puesto que su aprobación no depende de la administración local, deben negociarse con las autoridades centrales, lo que supone un retraso en su implantación, de ahí que si se desea que estén en marcha en el curso 21-22 deben iniciarse las conversaciones cuanto antes”.