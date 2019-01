MDyC reprocha que al PSOE que sus PGE se olviden del plus de residencia y de los más pobres

“Y eso que decía la Delegada del Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez son sociales y el Secretario General del PSOE que eran para la gente”, ironizan desde el partido que lidera Fatima Hamed, “desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) no podemos más que demostrar nuestra profunda decepción por la sumisión de este supuesto parido social a las exigencias de la patronal. Dado que todos ellos cobran, al ser funcionarios, un 33% de plus de residencia de su salario base, no deben preocuparse por los demás, aseguradas sus lentejas que los demás se las busquen”.

Para el MDyC la decisión de la Delegación del Gobierno de aceptar las condiciones de la patronal “ponen en grave riesgo la existencia del Plus de Residencia en nuestra ciudad, no solo porque se arroga unas funciones que no le corresponden, sino porque a la ya mermada figura torpedeada por la legislación laboral del Partido Popular que daba prioridad a los convenios de empresa, se une la de interpretar la jurisprudencia española que consideraba a los plus de residencia como un complemento salarial del puesto de trabajo y no de carácter personal, que no es absorbible ni compensable por su especial característica y por hallarse ligado a la radicación en determinadas plazas por razones de trabajo”.