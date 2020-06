El PSOE propone al Pleno que la partida contemplada para el IMIS se destine a complementar el IMV

El PSOE de Ceuta ha elevado al Pleno de la Asamblea una propuesta por la que insta al Gobierno de la Ciudad a que la cantidad reflejada en el Presupuesto de 2020 para el IMIS se destine a complementar el Ingreso Mínimo Vital, porque ya es bastante lamentable que sólo 83 familias ceutíes se beneficien de esta ayuda como para que se haga desaparecer sin motivación alguna.

En su propuesta, los socialistas argumentan que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no es excluyente con otras prestaciones, de ahí que no estemos de acuerdo en suprimir el IMIS, una ayuda totalmente necesaria para la maltrecha economía ceutí, y que teniendo en cuenta los derroches a los que nos tiene acostumbrado este Gobierno del PP, no supone ningún menoscabo para las arcas públicas.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno, conforme aI artículo 50 del Reglamento de la Asamblea, que establezca el Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) como complementario del Ingreso Mínimo Vital (IMV), sin que proceda la supresión del mismo.