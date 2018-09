UGT reclama a Delegación que se aplique el 155 en la Ciudad y “restablezca la legalidad”

“Hace 8 años que no hay secretaria, que no hay interventor, que no hay legalidad. A o mejor lo que hace falta al señor vivas que tanto presume de ser comunidad autónoma, que le aplicaran el 155, a lo mejor le hacía falta, no hay legalidad y hay que restablecerla”, proponen desde UGT que exige que en los próximos presupuestos se incluya oferta de empleo público y promoción interna “que no sea para sus amigos”.

“Este Gobierno es como un elefante anestesiado”, lamenta Antonio Ramírez, desde UGT y pide a Delegación que active a los inspectores de trabajo, “estamos cansados de aquí no haya oferta de empleo, que los puestos estructurales esté ocupados por el plan de empleo, eso una verguenza”.