“La educación es lo que queda cuando lo que se ha enseñado se olvida”. 85 años de Magisterio

La Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta celebra este sábado desde primera hora de la mañana sus 85 años. Hace ya tantos lustros que vio la luz de Ceuta la Escuela Normal de Magisterio, germen de lo que hoy es esa facultad. Para tan longevo cumpleaños la Facultad ha desarrollado un programa de actos que este sábado incluía un encuentro con antiguos profesores, estudiantes y PAS. A priori una invitación a la nostalgia que ha definido uno de los invitados a subirse a hablar, un antiguo alumno de las promociones del 60, Lorenzo González.

Lo ha hecho tirando de una película, ‘La Gran Belleza’, y citando uno de sus afilados diálogos: “¿qué tiene en contra de la nostalgia?”, pregunta un personaje a otro. “Es la única distracción posible para quien no cree en el futuro”, le responde.

Pero ‘La Normal’ parece tener todo el futuro del mundo por delante, a pesar de la mirada tierna a lo recorrido. Tal vez lo ha sintetizado mejor Violeta Bentolila al hablar también del libro que se presentaba este mismo sábado precisamente para recoger en papel esos 85 años de historia: “celebrar el cambio continuo que hace que las instituciones sigan vivas”, precisamente de eso va lo de este aniversario.

Y aunque no han faltado dosis ni de nostalgia ni de emociones intensas, como las lágrimas que le asomaron a Rafael Jiménez al recordar a su padre, también ha habido sonrisas y hasta risas. Por vídeo han intervenido quienes no han podido asistir físicamente al encuentro, pero han querido estar presentes, como el carismático Armando Guerrero: “como alumno decano creo que dejé el listón muy alto”, ha bromeado para hacer referencia a los 36 años con los que logró el título y salir de la facultad. “Llegó un momento en el que me sentía parte del edificio”, ha rematado.

No ha faltado humor en las intervenciones: “Aventura era enfrentarse a la didáctica de Juan Lara”, ha manifestado arrancando risas a los asistentes José María del Campo. El mismo Del Campo ha lanzado una cita para explicar lo que es la educación, cita comúnmente atribuida a Albert Einstein: “La educación es lo que queda cuando lo que se ha enseñado se olvida”.