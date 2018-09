La Junta Docente estudiará proponer la creación de un 'concursillo' de Traslados en la ciudad

El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta, Francisco Lobato, presentará este miércoles al pleno del órgano de representación de maestros y profesores una propuesta de Resolución de lo que sería un ‘concursillo’ de Traslados local a materializar, el próximo curso, con la convocatoria de un procedimiento de provisión de puestos para su ocupación temporal en comisión de servicios por funcionarios de carrera dependientes de la Dirección Provincial .

Se ofertarían los puestos vacantes y los que resultasen del presente procedimiento cuya cobertura se considere necesaria de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso 2019-2020. El orden de prioridad vendría dado en cada Cuerpo por la puntuación obtenida por cada participante en el Concurso General de Traslados y en el caso de que se produjesen empates se resolverían conforme a los criterios establecidos en los apartados de la convocatoria de los citados procesos.

Podrían participar en esta convocatoria, según el borrador elaborado por los ugetistas, los funcionarios de carrera que cumpliesen varios requisitos. El primero, acreditar a fecha 31 de agosto de 2019 la prestación de servicios efectivos como tal durante al menos los dos cursos inmediatamente anteriores en el cuerpo desde el que se participe.

También poseer los requisitos de habilitación o especialización y, en su caso, de acreditación, necesarios para el desempeño de los puestos solicitados y haber participado en el Concurso General de Traslados de este año concurriendo alguno de tres supuestos: a) no haber sido excluido del citado concurso; b) no haber presentado renuncia a su participación; y, por último, c) no haber obtenido destino definitivo como consecuencia de su resolución.

No podrían participar en el nuevo procedimiento que se plantea los funcionarios dependientes de otras Administraciones educativas que presten servicios temporalmente, en régimen de comisión de servicios, en centros dependientes de la Dirección Provincial y las plazas a las que se podría optar serían “las mismas” que las solicitadas en el Concurso General de Traslados y, además, “en el mismo orden”.

En la reunión de la Junta también se va a abordar otros temas como el “proceso de estabilización” en marcha y la “propuesta de especialidades” que plantearían los sindicatos para las oposiciones de maestros del próximo año. El Orden del Día de la cumbre también contempla debatir sobre la “convocatoria de movilizaciones”.